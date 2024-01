YouTube Premium introduit les « Playables », qui permettent de jouer à l’intérieur de l’application

YouTube Premium introduit Playables, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux directement sur la plateforme sans avoir à les télécharger séparément. Cette fonctionnalité, intégrée par Google cette semaine, invite les membres Premium à l’activer, dans l’onglet Explore.

La section Playables propose une variété de genres de jeux, notamment des puzzles, des jeux de course et des jeux d’arcade. À l’intérieur de Playables, les utilisateurs trouvent les onglets Accueil et Parcourir. L’onglet Accueil affiche les jeux précédents et les titres les plus populaires, avec généralement 6 jeux.

L’onglet Parcourir présente environ 37 titres, permettant de jouer instantanément sans téléchargement. Parmi les jeux les plus connus, citons Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire et 8 Ball Billiards Classic.

Selon la page des avantages de YouTube Premium, les jeux seront disponibles jusqu’au 28 mars 2024. Les utilisateurs peuvent explorer et profiter de cette fonctionnalité gratuitement, et faire part de leurs commentaires pour déterminer son statut futur sur Android, iOS et Web.

Google suit les traces de Netflix, en améliorant son offre d’abonnement par l’introduction de jeux. Cette initiative devrait accroître la valeur de la plateforme, et la fonctionnalité devrait gagner en popularité. La disponibilité de ces jeux simples directement dans l’application YouTube élimine la nécessité d’une installation séparée, ce qui la rend plus attrayante pour les utilisateurs.

Découvrez les jeux dès maintenant !