Claude 2.1 : Anthropic lance un chatbot capable de traiter 150 000 mots par session

Alors qu’OpenAI, la principale startup d’intelligence artificielle (IA), est confrontée à un avenir incertain suite à l’éviction surprise de son PDG, Sam Altman, son concurrent Anthropic saisit l’occasion pour lancer son propre Large Language Model (LLM) mis à jour.

La dernière version du célèbre concurrent du chatbot ChatGPT est arrivée, avec Claude 2.1, qui apporte aux utilisateurs des capacités et des fonctionnalités améliorées, accessibles depuis la plateforme. Ce lancement permet à Anthropic de se présenter comme une alternative stable et de tirer parti de l’agitation qui règne autour du leader du secteur, OpenAI. Les utilisateurs ont la possibilité de développer davantage leurs messages, questions et autres, car le chatbot d’IA générative peut désormais traiter jusqu’à 150 000 mots en une seule session.



Anthropic a annoncé l’arrivée de Claude 2.1, et la principale caractéristique de cette dernière version est la limite de 200 000 jetons qu’elle a maintenant étendue, ce qui signifie que jusqu’à environ 150 000 mots sont disponibles à la saisie. Parmi les nombreux besoins de ses utilisateurs, ils peuvent apporter des feuilles de données, des bases de code, des états financiers et des œuvres littéraires comme l’intégralité de l’Iliade et de l’Odyssée, qui peuvent être traitées.

L’entreprise affirme que cet exploit de 200 000 jetons est une « première dans l’industrie », centrée sur un processus rapide qui pourrait fournir des résultats en quelques minutes ou secondes, plutôt qu’en de longues heures. « Claude 2.1 a également réalisé des progrès significatifs en matière d’honnêteté, avec une diminution de 2 fois des fausses déclarations par rapport à notre précédent modèle Claude 2.0. Cela permet aux entreprises de construire des applications d’IA performantes qui résolvent des problèmes commerciaux concrets et de déployer l’IA dans l’ensemble de leurs opérations avec plus de confiance et de fiabilité », a déclaré Anthropic.

L’agitation qui règne au sein de OpenAI met en lumière les divisions croissantes dans le domaine de l’intelligence artificielle autour de questions telles que la sécurité et l’éthique. OpenAI a été fondée pour développer de manière responsable l’intelligence artificielle générale (AGI), mais certains initiés craignaient qu’elle ne sacrifie la sécurité à la recherche de profits et d’une croissance rapide. Anthropic s’est distinguée en mettant rigoureusement l’accent sur la sécurité de l’IA. Le lancement de Claude 2.1 lui permet désormais de présenter sa technologie comme plus digne de confiance que les luttes de pouvoir chaotiques d’OpenAI.

Claude 2,1 vs. ChatGPT : développement de chatbots d’IA générative

Claude 2.1 est désormais accessible à tous, avec une nouvelle limite de jetons ou de mots, ainsi que des réponses factuelles améliorées qui éviteront les fameuses « hallucinations de l’IA ». Alors que les limites ont également été étendues pour ChatGPT, le tout nouveau Claude cherche à faire jeu égal avec le populaire chatbot, destiné à diverses activités et besoins, désormais centré sur les longues entrées.

Au début de l’année, Anthropic et Claude ont bénéficié d’un investissement important dans leur projet, de la part du célèbre géant du Web, Google. Anthropic est une jeune pousse connue qui vise à offrir une nouvelle expérience de l’IA à tous, avec Google comme backer, s’opposant au soutien de Microsoft à OpenAI dans le développement de ses LLM.

Comme ChatGPT, l’IA cherche à améliorer l’expérience de l’utilisateur chaque fois qu’il a besoin des services du chatbot, largement accessibles sur le Web. Ces chatbots IA sont réputés pour leurs fonctions améliorées qui peuvent fournir du contenu sur presque tous les sujets. Claude a vu la deuxième version de l’IA mise à disposition par son bêta test pour tous les utilisateurs du service.

Un lancement qui ne pouvait pas mieux tomber

La domination de l’IA est l’objectif actuel, avec ChatGPT en tête de cette compétition, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres plateformes notables qui visent à fournir les mêmes fonctionnalités, voire des fonctionnalités améliorées, pour tous. Claude 2.1 est arrivé et sa promesse de croissance est visible dans la dernière version du chatbot d’IA, capable de traiter 150 000 mots en un seul message et offrant aux utilisateurs davantage de possibilités d’analyse qui promettent des résultats.

Pour Anthropic, ce lancement ne pouvait pas mieux tomber. Alors que son principal rival est en plein désarroi, elle peut proposer à ses clients un choix plus fiable à mesure que les entreprises intègrent l’IA en langage naturel dans leurs opérations. Les mois à venir détermineront si les entreprises mordront à l’hameçon. Mais pour l’instant, Anthropic semble bien positionné pour tirer parti de l’infortune d’OpenAI.