Google va investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans Anthropic, le rival d’OpenAI

Google investit jusqu’à 2 milliards de dollars dans la société d’intelligence artificielle Anthropic, rivale d’OpenAI. Un porte-parole de la startup a déclaré vendredi à Reuters que Google avait investi 500 millions de dollars d’avance dans Anthropic et avait accepté d’investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires au fil du temps.

Google est déjà un investisseur dans Anthropic, et ce nouvel investissement marquerait une étape dans les efforts de l’entreprise pour concurrencer Microsoft, partenaire d’OpenAI, créateur de ChatGPT, à l’heure où les grandes entreprises technologiques s’efforcent d’intégrer l’IA dans leurs applications.

Anthropic est le développeur du chatbot Claude 2, un rival de ChatGPT. Selon CNBC, Claude 2 est utilisé par des entreprises telles que Slack, Notion et Quora.

Selon le Financial Times, un précédent accord de 300 millions de dollars entre Google et Anthropic impliquait que le géant de la technologie prenne une participation d’environ 10 % dans la startup et renforce les finances de cette dernière à un moment où elle achetait d’importantes ressources informatiques auprès de la division « cloud computing » de Google.

Outre Google, Amazon investit également dans Anthropic

Le mois dernier, Amazon a également annoncé qu’elle investirait jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic afin de rivaliser avec ses concurrents de plus en plus nombreux dans le domaine de l’IA dans le cloud. Selon le rapport trimestriel qu’Amazon a remis la semaine dernière à la Securities and Exchange Commission, le géant du commerce en ligne a indiqué qu’il avait investi dans une note de 1,25 milliard de dollars d’Anthropic qui peut être convertie en actions.

La capacité d’Amazon à investir jusqu’à 2,75 milliards de dollars dans une deuxième obligation expirerait au premier trimestre 2024. Le New York Times a rapporté que l’investissement d’Amazon aidera la startup à établir « une plus grande empreinte dans le développement de l’IA » au milieu de cette course à l’IA entre Microsoft, Amazon et Google.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, aurait déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de jeudi que l’IA représentait une opportunité de plusieurs dizaines de milliards pour son activité « cloud », Amazon Web Services.

La course à l’IA : Google en tête des investissements

En mars dernier, Google aurait investi 30,7 milliards de dollars dans l’IA. Le géant de la technologie utilise l’IA pour améliorer son moteur de recherche et d’autres produits, tels que Google Assistant. Google a travaillé à l’expansion de son Search Generative Experience (SGE), un type de Google Rercherche qui utilise l’IA générative pour répondre aux questions des utilisateurs.

Par ailleurs, Amazon aurait investi 10 milliards de dollars dans l’IA. L’entreprise utilise l’IA pour améliorer ses services de livraison et son assistant vocal, Alexa.

Le New York Times a rapporté que l’investissement de Microsoft dans OpenAI s’élevait à 13 milliards de dollars. L’entreprise utilise l’IA pour améliorer ses produits et services, tels que la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel. Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré précédemment que l’entreprise « infusait rapidement l’IA à travers chaque couche de la pile technologique et pour chaque rôle et processus d’entreprise afin de générer des gains de productivité pour nos clients ».

Parmi les entreprises technologiques du monde entier qui investissent massivement dans la technologie de l’IA, Google serait en tête de peloton.