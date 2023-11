by

Le prix du Samsung Galaxy A25 5G et d’autres images de presse font surface

Samsung a fait du bon travail avec le Galaxy A14 5G. Ce smartphone abordable a été vanté comme l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme que vous pouvez acheter, avec une solide caméra principale, un design digne d’un flagship, une bonne autonomie et, surtout, un prix très raisonnable. Aujourd’hui, Samsung espère surpasser ce smartphone avec le Galaxy A15 5G.

Des rendus de la prochaine option abordable de la série A ont maintenant fuité sur WinFuture. Les images montrent que le Galaxy A15 5G ne change pas beaucoup en termes d’apparence. Il a les mêmes coins arrondis, un triple appareil photo vertical à l’arrière et une encoche en forme de U pour l’appareil photo à l’avant. Les bords de l’écran semblent légèrement plus fins, mais on ne peut pas en être sûr puisqu’il ne s’agit pas de photos réelles.

Les fuites rapportent que le Galaxy A15 5G pourrait être disponible en trois coloris : jaune, bleu et noir. Nous voyons la variante bleue dans les rendus qui ont fuité.

En termes de spécifications, le Galaxy A15 5G pourrait apporter une grande surprise. Une précédente rumeur suggérait que le smartphone serait doté d’un écran OLED, ce qui constituerait une amélioration considérable par rapport à l’écran LCD du Galaxy A14 5G. Malheureusement, la nouvelle fuite ne le confirme pas. Elle affirme simplement que le Galaxy A15 5G sera doté d’un écran d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

En attendant, il semble que Samsung optera une fois de plus pour un SoC MediaTek, le Dimensity 6100+ pour être exact. Le chipset octa-core de milieu de gamme a été annoncé plus tôt cette année et prend en charge la 5G sub-6GHz (pas de mmWave ici).

Un prix sous les 300 euros

Les autres caractéristiques du Galaxy A15 5G pourraient inclure un stockage intégré de 128 Go avec une option d’extension jusqu’à 1 To, une caméra arrière de 50 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels, une caméra frontale de 13 mégapixels, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et un support de charge rapide de 25 W.

Le prix du smartphone devrait se situer entre 269 et 289 euros.