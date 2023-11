La boutique Framework Outlet permet de récupérer des composants Framework à prix réduits

Depuis quelques années, Framework fabrique des ordinateurs portables modulaires, réparables et évolutifs. Bien que le matériel de l’entreprise ne soit pas vraiment bon marché, il promet de vous permettre de continuer à utiliser votre ordinateur portable plus longtemps en ne remplaçant que les pièces dont vous avez besoin.

La société propose également un moyen d’économiser de l’argent : acheter du matériel de précédente génération. Chaque fois que Framework sort un nouvel ordinateur portable équipé des derniers processeurs Intel ou AMD, il propose des remises sur les anciens modèles jusqu’à épuisement des stocks. La société vient de lancer une nouvelle section de son site Web, Framework Outlet, où vous pouvez trouver des ordinateurs portables, des cartes mères (avec processeurs) et d’autres produits à prix réduit.

Pour l’instant, le seul ordinateur portable à part entière proposé par Framework Laptop est le Framework Laptop DIY Edition original, avec un écran de 13 pouces et un choix de processeurs Intel Core i7-1165G7 ou Core i7-1185G7. Les prix varient de 639 à 799 dollars en fonction du processeur et de l’écran, et vous devrez toujours payer un supplément pour la mémoire, le stockage et les cartes d’extension (pour ajouter des ports HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet ou autres).

Mais ces prix représentent toujours une réduction par rapport à un Framework Laptop 13 de la génération actuelle. Les prix pour le modèle de cette année commencent à 979 euros si vous voulez un modèle DIY Edition avec un processeur Intel Core i7-1360P ou AMD Ryzen 7 7840U.

D’autres composants à l’avenir

Le Framework Outlet propose également diverses cartes mères Framework avec Core i7-1165G7, Core i7-1185G7, Core i7-1260P et Core i7-1280P. Vous pouvez utiliser ces cartes mères pour mettre à niveau n’importe quel Framework Laptop existant en remplaçant une ancienne carte mère par une nouvelle. Vous pouvez également les utiliser comme ordinateurs autonomes. Ajoutez un boîtier et vous obtiendrez un mini PC.

Le Framework Outlet comprend également des composants plus anciens et remis à neuf pour les ordinateurs portables Framework, notamment des cartes d’extension et des batteries, ainsi que des cartes sans fil.