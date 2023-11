Apple conteste la décision de l’UE imposant des boutiques d’applications concurrentes sur les iPhone

Au début du mois, nous avons entendu des informations sur la reconnaissance par Apple du caractère inévitable des boutiques d’applications tierces en Europe, suite à l’adoption de la loi sur les marchés numériques (DMA) dans tous les pays de l’UE en mai. Cependant, les développements suivants ont suggéré qu’Apple prenait des mesures pour faire appel à l’UE concernant l’inclusion de l’App Store et d’iMessage dans le DMA, et les rumeurs se sont avérées exactes.

Selon Reuters, Apple a officiellement déposé un recours en justice pour contester les décisions prises par la Commission européenne dans le cadre de la DMA récemment introduite. Cette information provient d’un message partagé par la Cour de justice de l’Union européenne sur X.

@Apple (Cases T-1079/23 & T-1080/23), #Bytedance (#TikTok) (T-1077/23) and #Meta (T-1078/23) have filed cases contesting decisions taken by the @EU_Commission under the #DigitalMarketsAct #DMA #Competition.

—EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 17, 2023