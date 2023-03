Discord commence à tester le chatbot Clyde alimenté par ChatGPT

Discord est l’une des plateformes de messagerie les plus populaires, en particulier pour les chats de groupe. Comme presque tous les services ces derniers temps, Discord développe actuellement ses fonctions d’IA et de chatbot. Cela fait partie d’un effort plus large en faveur de l’IA dans Discord, qui comprend également des résumés de conversation générés par l’IA et la possibilité pour les administrateurs de Discord d’utiliser la technologie de l’IA pour modérer les serveurs.

Discord est déjà intégré à des services d’IA tels que Midjourney, grâce à ses API open source qui permettent à quiconque de créer et de partager des services de robots qui répondent à des commandes. En fait, Discord affirme que « près de 3 millions de serveurs Discord incluent une expérience d’IA, allant de la génération d’actifs de jeu à des groupes écrivant des romans avec l’IA, en passant par des compagnons d’IA, des entreprises d’IA et des communautés d’apprentissage basées sur l’IA ».

Discord ajoute maintenant quelques fonctionnalités d’IA. Tout d’abord, le chatbot intégré « Clyde » sera capable de répondre à des questions, de recommander des listes de lecture et d’accéder à des GIF. Le bot est basé sur la « technologie OpenAI », ce qui signifie qu’il devrait fonctionner de la même manière que ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI. Discord espère que Clyde « deviendra bientôt un élément fondamental de l’expérience Discord » et commencera à être déployé la semaine prochaine.

Discord teste également des résumés de conversation générés par l’IA, qui tenteront d’organiser les flux de messages en sujets que vous pourrez rapidement rattraper plus tard. Cette fonctionnalité est intéressante dans la pratique, mais l’IA risque de mal interpréter ce que disent les gens ou de se tromper sur des détails importants.

Si vous voulez savoir de quoi parlaient vos amis pendant votre absence, vous devriez probablement vous contenter de lire ce qu’ils disent.

L’IA dans de multiples services

La technologie OpenAI sera également intégrée à l’outil AutoMod de Discord. AutoMod est déjà utilisé pour bloquer automatiquement les messages contenant certains mots ou phrases (qui peuvent être définis par l’administrateur du serveur et les modérateurs), ou pour marquer les messages afin qu’ils soient examinés ultérieurement par une personne. La nouvelle version, dotée d’une intelligence artificielle, alertera les modérateurs lorsqu’une règle du serveur aura été enfreinte. Discord commencera à la tester « sur un nombre limité de serveurs aujourd’hui ».

D’autres fonctionnalités sont en cours d’élaboration, comme un tableau blanc partagé permettant de générer des dessins à l’aide de l’IA, ainsi que des modèles permettant aux développeurs de chatbots d’élaborer d’autres projets analogues.

Discord rejoint un groupe de plus en plus important d’applications et de services utilisant les API d’OpenAI pour ajouter des fonctionnalités de chatbot — vous pouvez vous attendre à ce que beaucoup d’autres rejoignent la liste au cours des prochains mois.