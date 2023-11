The Last of Us Part II confirmé pour la PlayStation 5 en janvier 2024

The Last of Us Part II confirmé pour la PlayStation 5 en janvier 2024

Sony a officiellement annoncé que The Last of Us Part II arrivera sur la PlayStation 5 le 19 janvier 2024. Cette édition remastérisée de la célèbre aventure post-apocalyptique de zombies promet d’offrir une expérience de jeu améliorée, avec des temps de chargement réduits, des graphismes 4K en mode Fidélité, et une intégration transparente avec la manette sans fil DualSense de la PS5.

« L’équipe de Naughty Dog est ravie d’annoncer The Last of Us Part II Remastered, la meilleure façon de découvrir la suite acclamée de The Last of Us sortie en 2020 », a déclaré la société dans un communiqué officiel.

« Nous sommes ravis de confirmer que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour l’avoir : les joueurs pourront se plonger dans les voyages émotionnels d’Ellie et d’Abby sur la console PlayStation 5 le 19 janvier 2024 ».

Nouveaux modes et fonctionnalités

Un ajout notable est l’introduction du mode No Return en anglais, « Sans Retour », décrit comme une expérience de survie de type roguelike. Ce mode met les joueurs au défi avec des rencontres aléatoires, offrant une nouvelle approche de la dynamique de combat de The Last of Us Part II. Grâce aux différents personnages jouables, les joueurs peuvent naviguer entre les combats furtifs et les affrontements avec des rebondissements inattendus.

Pour les amateurs des sections de guitare jouables dans le jeu, l’édition remastérisée introduit le mode « Guitar Free Play ». Cette fonctionnalité permet aux joueurs de gratter sur divers instruments déblocables, d’utiliser des pédales d’effets audio pour moduler leur performance et d’incarner différents personnages dans différents lieux du jeu, afin de personnaliser l’ambiance et la sensation de leur set musical.

The Last of Us Part II Remastered propose une exploration approfondie de son développement et de ses mécanismes grâce à l’inclusion de « niveaux perdus ». Bien qu’il ne s’agisse pas de niveaux terminés, ces segments, accompagnés de commentaires des développeurs, offrent un aperçu unique de l’univers de The Last Us Part II et du processus créatif qui le sous-tend.

Le jeu bénéficie également d’améliorations visuelles, notamment une sortie 4K native en mode Fidélité, une meilleure qualité des ombres, un taux d’échantillonnage plus élevé pour les animations, etc. Ces améliorations visent à donner vie au monde de l’histoire de Part II avec des détails plus riches et plus fluides, des montagnes enneigées de Jackson, Wyoming, au paysage urbain pluvieux de Seattle, Washington.

Tirant pleinement parti des capacités de la PS5, l’édition remastérisée promet de meilleurs temps de chargement et intègre le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense pour une expérience de jeu plus immersive.

Quand les précommandes commenceront-elles ?

Les possesseurs actuels de The Last of Us Part II sur PlayStation 4 peuvent passer à la version numérique de The Last of Us Part II Remastered pour 10 euros au lancement, avec la possibilité d’importer leurs sauvegardes du jeu original.

Les précommandes pour The Last of Us Part II Remastered, ainsi que pour The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, seront disponibles à partir du 5 décembre.