xAI lancera le chatbot Grok cette semaine : Voici à quoi s’attendre

La société fondée par Elon Musk pour affronter OpenAI et d’autres startups qui se battent dans le secteur insaisissable de l’IA, xAI, s’apprête à lancer sa première offre, « Grok », cette semaine. Le milliardaire, connu pour ses entreprises telles que Tesla, SpaceX et Neuralink, a annoncé que le chatbot d’IA serait intégré à la plateforme X (anciennement Twitter) dans le cadre d’un programme d’accès anticipé.

L’entreprise a déjà ouvert les inscriptions à ce programme, mais l’avertissement est qu’il ne sera disponible que pour ceux qui ont souscrit à l’offre payante la plus chère de la plateforme du réseau social. Les personnes ayant souscrit à d’autres formules ou utilisant X gratuitement n’y auront pas accès pour le moment.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après l’annonce de Grok par xAI et devrait remettre en cause la domination de ChatGPT d’OpenAI, qui est l’assistant d’IA polyvalent par excellence depuis près d’un an.

Bien que de nombreux détails restent confidentiels, les messages X partagés par Musk et son équipe de xAI indiquent que Grok sera un concurrent de ChatGPT, qui sera capable de s’engager dans des conversations complexes lorsqu’on le lui demandera. Il devrait pouvoir répondre à toutes sortes de questions posées par les utilisateurs, qu’il s’agisse de problèmes mathématiques ou de défis de codage.

Cependant, contrairement aux autres acteurs de la course à l’IA, Grok se distinguera par un accès exclusif à X et à ses messages et informations générés en temps réel par les utilisateurs. Le modèle qui sous-tend l’assistant a été formé sur des milliards de messages (anciennement appelés tweets) sur X et aura accès aux données les plus récentes publiées sur X, ce qui lui permettra de fournir des informations actualisées lorsqu’il sera interrogé sur un sujet d’actualité.

Toby Pohlen, l’un des membres fondateurs de xAI, issu de Google Deepmind, note qu’il faut actuellement « quelques secondes » au chatbot pour analyser les informations collectées à partir de plusieurs messages et renvoyer une réponse sous la forme d’un résumé.

Il précise que l’entreprise travaille à l’amélioration du système et que la fonction devrait devenir plus rapide, bien que la manière dont elle prévoit d’empêcher la désinformation — qui est également assez courante sur X — de passer entre les mailles du filet ne soit pas claire.

Au-delà des réponses basées sur des données en temps réel, Grok AI se différenciera également par des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un mode « fun » dédié, le multitâche, les chats partageables et le retour d’information sur les conversations. Le mode « fun » sera le plus intéressant de tous, car il devrait donner à Grok une personnalité distincte qui lui permettra de tenir des conversations plus engageantes avec une touche de sarcasme et d’humour.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef

Grâce aux trois autres fonctionnalités, les utilisateurs pourront avoir plusieurs conversations avec Grok sur la même fenêtre, partager ces conversations en dehors de la plateforme grâce à un lien et fournir à xAI des commentaires détaillés sur la qualité des conversations individuelles, ce qui permettra à l’entreprise d’améliorer le bot au fil du temps.

Pour chaque retour d’information avec une réponse optimale, les utilisateurs obtiendront ce que xAI appelle un « score de retour d’information ».

xAI a créé un site Web dédié à Grok, qui invite les utilisateurs à s’inscrire au programme d’accès anticipé.

Voici ce qu’il en est : tout le monde peut se connecter avec son compte X pour s’inscrire à ce programme, mais l’accès initial ne sera accordé qu’aux personnes dont le profil a été vérifié et qui disposent d’un abonnement X Premium Plus (anciennement Twitter Blue) coûtant 19,20 euros/mois.

Si un utilisateur ayant souscrit à cet abonnement s’inscrit, il devrait avoir accès au chatbot dans le courant de la semaine. Musk précise que l’accès se fait par blocs, en fonction de la date à laquelle l’utilisateur a souscrit à l’abonnement.

We will open up access to Grok in blocks of users, prioritized by when they signed up for X Premium+

Want to make sure quality of service is good.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2023