Tim Cook estime qu’il faut faire preuve de plus de modération dans l’utilisation du smartphone

Tim Cook insiste sur le fait que certaines personnes doivent faire preuve de plus de modération dans l’utilisation de leur smartphone. Il s’avère que la chanteuse pop Dua Lipa tient également un podcast, et que son invité n’est autre que le PDG d’Apple, Tim Cook.

On pourrait penser qu’il a des choses plus importantes à faire. Bien sûr, participer à un podcast n’est pas seulement amusant, c’est aussi une opportunité de relations publiques. Les deux personnalités se sont entretenues pendant 45 minutes, au cours desquelles le dirigeant a parlé de sa vie privée, de sa carrière chez Apple, de philanthropie, d’environnement et d’autres sujets, comme le souligne 9to5Mac.

Tim a donné quelques détails sur sa vie privée et son enfance — Cook a déclaré qu’il avait toujours voulu avoir un bon travail, car il venait d’une famille modeste. Il a révélé qu’adolescent, il livrait des journaux dans son quartier au milieu de la nuit et travaillait à retourner des hamburgers pour économiser de l’argent pour l’université.

Après avoir obtenu son diplôme à l’université d’Auburn, il a travaillé pendant 12 ans chez IBM avant de rejoindre Apple en 1998. Interrogé sur Steve Jobs, Cook a déclaré que « Steve était original » et qu’il était le seul à pouvoir créer Apple. Le dirigeant a également déclaré que « si Steve était vivant, il serait toujours le PDG ».

À un moment donné, la chanteuse a interrogé Tim Cook sur l’utilisation excessive des smartphones, en particulier chez les jeunes. Tim Cook a reconnu que certaines personnes devaient faire preuve de plus de modération dans l’utilisation de leur smartphone, raison pour laquelle Apple a créé la fonction « Temps d’écran ». « Le moment décisif pour moi a été le nombre de notifications que je recevais par jour », a-t-il déclaré.

Qu’en est-il du travail des enfants ?

Il a également assuré à Dua Lipa que des enfants n’extrayaient pas de cobalt au Congo lorsqu’elle lui a demandé : « Je me demandais si mon nouvel iPhone 15… pouvait garantir que le cobalt contenu dans ce smartphone n’avait pas été extrait en faisant travailler des enfants en République démocratique du Congo ».

Il a d’abord expliqué qu’Apple utilise de plus en plus de matériaux recyclés pour ses appareils, de sorte que les nouvelles mines sont de moins en moins nécessaires. Il a ensuite ajouté : « Mais pour les produits que nous extrayons encore, pour certains de nos autres produits, nous avons un niveau de traçabilité élevé dans notre chaîne d’approvisionnement, jusqu’à la mine et la fonderie, pour nous assurer que la main-d’œuvre utilisée n’est pas une main-d’œuvre enfantine ».