Huawei ne peut pas répondre à la forte demande pour la gamme Mate 60

Huawei a un nouveau problème et cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une nouvelle sanction imposée à l’entreprise par les États-Unis. Selon le South China Morning Post, le nouveau problème est que Huawei ne peut pas répondre à la demande pour sa série Mate 60 qui a été annoncée à la fin du mois d’août.

Les nouveaux smartphones ont stupéfié le monde de la technologie car ce sont les premiers modèles de Huawei à être équipés de puces Kirin 5G depuis la gamme Mate 40 de 2020. Depuis lors, les règles américaines en matière d’exportation ont empêché les fonderies utilisant des technologies américaines pour produire des puces d’expédier du silicium de pointe à Huawei.

La série phare Mate 50 de Huawei, sortie l’année dernière, et la gamme P60 de cette année étaient toutes deux équipées du processeur d’application (AP) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm, qui a été modifié pour ne pas fonctionner avec les réseaux 5G. Huawei a reçu une licence du ministère américain du Commerce lui permettant d’importer ces puces. Ainsi, lorsque la gamme Mate 60 a été présentée, une controverse a éclaté sur la façon dont le plus grand fondeur chinois, SMIC, a pu fabriquer la puce Kirin 9000s de 7 nm pour Huawei, un mystère qui n’a pas encore été résolu. Avant le Kirin 9000s, SMIC était limité à la production de puces de 14 nm pour les smartphones.

Les dernières informations sur les Kirin 9000s proviennent de Dylan Patel, analyste en chef de la société de recherche sur les semi-conducteurs SemiAnalysis. Dans un nouveau rapport, Patel a écrit que SMIC avait de bons rendements sur sa ligne de production de 7 nm et que le nœud de processus de 7 nm de SMIC est équivalent au nœud N7 (7 nm) utilisé par TSMC. Patel a également écrit un commentaire que les législateurs et les fonctionnaires américains pourraient trouver inquiétant. « SMIC n’est, au pire, qu’une poignée d’années derrière TSMC, et au mieux, seulement quelques années derrière Intel et Samsung, malgré les restrictions [du gouvernement américain] », a déclaré l’analyste dans le rapport.

En Chine, la réaction à l’annonce de la série Mate 60 a été électrique, les consommateurs étant impatients de mettre la main sur les nouveaux smartphones 5G de Huawei. L’annonce de Huawei est intervenue moins de deux semaines avant l’annonce de la série iPhone 15 et il est possible que les Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ et Mate 60 RS aient détourné une partie du marché chinois de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Les affaires ont été si bonnes que l’analyste principal de Counterpoint Research, Wang Yang, a déclaré : « La capacité de production ne peut pas répondre à la demande, ce qui explique pourquoi Huawei passe des précommandes ». Ces précommandes donnent à Huawei le temps de recevoir davantage de smartphones de la part de ses fournisseurs.

L’offre et la demande

Huawei a proposé aux consommateurs chinois un plan d’abonnement qui promet la livraison de leur nouveau smartphone de la série Mate 60 au plus tard 90 jours après l’envoi de la précommande. Une seule unité peut être commandée et le smartphone sera expédié à une date aléatoire au cours de ces 90 jours. Les dates de livraison promises pour les smartphones Huawei de la série Mate 60 s’échelonnent entre ce mois-ci et février.

L’analyste Patel de SemiAnalysis a souligné que l’écart entre l’offre de la gamme Mate 60 et la demande n’a rien à voir avec les rendements obtenus par SMIC dans la production de la puce Kirin 9000s. Selon lui, la demande pour le premier smartphone 5G de Huawei depuis 2020 est la raison pour laquelle l’équilibre entre l’offre et la demande est si déséquilibré en faveur de la demande pour la série Mate 60. Cependant, la demande pour la série Mate 60 n’est pas revenue à son niveau d’avant les sanctions.