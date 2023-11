Microsoft va bientôt intégrer son IA Copilot à Windows 10

Au cours des deux dernières années, Windows 11 a apporté des mises à jour importantes à la plupart des applications intégrées de Windows, et des éléments tels que la barre d’état système, le menu Démarrer, l’application Paramètres et la barre des tâches n’ont cessé d’évoluer à chaque nouvelle mise à jour. Mais peu de ces changements ont été rendus disponibles pour Windows 10, qui reste, selon tous les indicateurs publics, la version de Windows la plus utilisée sur la planète. (Les exceptions notables sont l’application Outlook remaniée et le développement continu de Microsoft Edge).

Aujourd’hui, l’entreprise fait une exception majeure : la nouvelle fonctionnalité Copilot de Windows 11, alimentée par l’IA, est rétroportée sur Windows 10 et sera disponible dans le canal Windows Insider Release Preview pour Windows 10. Cette version de Copilot, qui sera d’abord présentée comme une preview, sera disponible pour les versions Home et Pro de Windows 10.

Mais, elle ne sera pas encore disponible pour les versions « gérées » de Windows 10, à savoir les éditions Entreprise et Éducation, ainsi que les PC Pro reliés à un domaine ou gérés d’une autre manière par un service informatique.

« Nous recevons d’excellents commentaires sur Copilot dans Windows (en preview) et nous voulons étendre cette valeur à un plus grand nombre de personnes », écrit Microsoft dans un autre article de blog. « C’est pourquoi nous revoyons notre approche de Windows 10 et ferons des investissements supplémentaires pour nous assurer que tout le monde puisse tirer le maximum de valeur de son PC Windows, y compris Copilot dans Windows (en preview) ».

La version Windows 10 de Copilot nécessitera un PC avec 4 Go de RAM et au moins un écran 720p pour fonctionner ; tous les PC sous Windows 11 répondent à ces exigences, de sorte que Microsoft n’a pas eu besoin de définir ces minimums avant maintenant. La fonctionnalité sera d’abord déployée pour les utilisateurs nord-américains et ceux de « certaines régions d’Asie et d’Amérique du Sud », puis pour d’autres pays « au fil du temps ».

Que va-t-on faire avec Copilot sur Windows 10 ?

L’article de blog de Microsoft est un peu léger sur ce que Copilot pour Windows 10 peut réellement faire. La version Windows 11 peut modifier divers paramètres du système et travailler avec des documents stockés sur votre PC ; la capture d’écran que Microsoft a partagée de la version Windows 10 semble principalement axée sur la génération de texte de type Bing Chat, alimentée par ChatGPT.

La mise à jour de Windows 10 November preview qui inclut Copilot apporte également quelques autres petits changements, y compris une longue liste de corrections de bugs. Elle inclut également l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » de Windows 11 dans Windows Update, qui, lorsqu’elle est activée, installe automatiquement les mises à jour de la preview au lieu de vous obliger à le faire manuellement.

Bien qu’il s’agisse de la plus grande mise à jour publiée par Microsoft pour Windows 10 depuis que Windows 11 l’a remplacé fin 2021, elle ne change rien au calendrier de prise en charge de Windows 10. La version 22H2 reste la dernière mise à jour majeure disponible pour le système d’exploitation, et les mises à jour de sécurité sont toujours prévues pour se terminer le 14 octobre 2025, soit dans moins de deux ans. Les représentants de Microsoft ont évité de répondre aux questions concernant l’utilisation toujours élevée de Windows 10 et le nombre d’ordinateurs qui ne pourraient pas être mis à niveau, se contentant de dire que l’adoption de Windows 11 dépassait les objectifs internes de Microsoft.

Encore un OS très apprécié

Même si la date de fin de prise en charge de Windows 10 approche à grands pas, il est facile de comprendre pourquoi Microsoft étend la prise en charge de Copilot à l’ancien système d’exploitation. Nombreux sont ceux qui se demandent si Microsoft va prolonger le support de Windows 10, notamment parce qu’il est très largement utilisé et que Windows 11 a pris du retard en termes d’adoption.

On s’attend maintenant à ce que Microsoft lance une nouvelle version de Windows en 2024. Intel a récemment annoncé un « rafraîchissement de Windows » pour 2024, ce qui, espère-t-elle, augmentera ses revenus. Cette annonce a été faite plusieurs mois après la fuite de documents internes d’Intel faisant référence à une version 12 de Windows.