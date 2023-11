Le Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm est la nouvelle puce de milieu de gamme

La puce est construite selon un processus de 4 nm, ce qui la rend extrêmement efficace. Les autres ajouts comprennent la prise en charge de capteurs photo jusqu’à 200 mégapixels, 16 Go de RAM, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, ainsi que la capture vidéo 4K à 60 fps. Nous avons également le support d’éléments tels que la charge Quick Charge de Qualcomm, qui, selon la société, peut charger votre smartphone de 0 à 50 % en 5 minutes.

Le nouveau processeur peut cadencer jusqu’à 2,63 GHz, soit environ 15 % de plus que le chipset de milieu de gamme de la génération précédente , et il est également doté d’un GPU 50 % plus performant que son prédécesseur . Nous devrons voir si ces chiffres sont exacts, mais pour une puce de milieu de gamme, toute amélioration des performances est utile.

Les smartphones de milieu de gamme constituent une bonne solution intermédiaire entre les flagships et les smartphones ultra-économiques, et il existe d’impressionnants appareils dans cette gamme. Qualcomm vient d’annoncer le Snapdragon 7 Gen 3, sa nouvelle puce de milieu de gamme .