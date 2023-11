Comment voir qui ne vous suit plus (unfollowed) sur Instagram ?

Que vous soyez un créateur de contenu ou un Instagrammeur occasionnel, vous verrez souvent votre nombre d’abonnés fluctuer. Et à chaque fois que cela se produit, on se demande qui me suit plus (unfollow) sur Instagram.

Était-ce l’un de mes amis proches ? Eh bien, Instagram n’affiche aucune notification lorsque quelqu’un se désabonne de votre compte. Mais si vous connaissez les bonnes étapes, il n’est pas difficile de voir qui vous a retiré de sa liste d’amis sur Instagram. Alors, découvrons si vos amis vous suivent toujours ou non.

Comment vérifier manuellement qui vous a abandonné sur Instagram ?

Il y a deux façons de savoir si quelqu’un vous a abandonné sur Instagram. La première est la méthode manuelle, où vous devez rechercher le nom de la personne pour confirmer si elle vous a unfollow. Cette méthode est légèrement fastidieuse et ne fonctionne que si vous avez un nom en tête.

Deuxièmement, vous pouvez utiliser une application tierce pour savoir exactement qui vous a unfollowé sur Instagram récemment. Nous y reviendrons plus tard.

Dans cette section, voyons comment vous pouvez trouver manuellement un unfollower sur Instagram. Suivez les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à l’application Instagram sur Android ou iOS et dirigez-vous vers votre profil.

Ici, cliquez sur le nombre de followers en haut.

Ensuite, appuyez sur la barre de recherche pour rechercher manuellement des followers spécifiques qui, selon vous, pourraient vous avoir unfollow.

S’ils n’apparaissent pas dans les résultats de la recherche, vous saurez immédiatement qu’ils vous ont unfollow.

Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessus pour trouver et supprimer des personnes qui vous suivent sur votre compte. Recherchez un compte et appuyez sur le bouton « Retirer » à côté de son nom pour le supprimer.

Application tierce pour voir qui vous a abandonné sur Instagram

Il existe des applications tierces qui prétendent pouvoir vous montrer qui vous a unfollowed. Ces applications fonctionnent en suivant votre liste d’abonnés et en vous alertant lorsque quelqu’un se désabonne. Toutefois, soyez prudent avec ces applications, car elles peuvent nécessiter l’accès à votre compte Instagram et ne sont pas toujours fiables ou sécurisées.

En ce qui concerne la méthode de l’application tierce, j’ai testé plusieurs applications et, d’après mon expérience, FollowMeter (Android et iOS) est celle qui a le mieux fonctionné. Voici comment vous pouvez utiliser l’application FollowMetter pour voir votre liste d’unfollowers sur Instagram :

Après avoir téléchargé l’appli, vous devez d’abord vous connecter à votre compte Instagram.

Dès que vous vous connectez, FollowMeter commencera à analyser votre compte pour en extraire des données.

Une fois que c’est fait, appuyez sur Unfollowers dans le panneau d’activité de votre profil.

Ici, vous verrez également le nombre total de personnes qui vous ont unfollow.

Si vous ne souhaitez pas voir leurs publications et leurs Stories, cliquez sur Following pour les supprimer instantanément.

Pour voir les dernières données, il suffit de cliquer sur l’icône d’actualisation dans le coin supérieur droit de la page d’accueil de l’application. L’application propose de nombreuses autres fonctions, comme la recherche des utilisateurs qui ne vous suivent pas ou de ceux que vous ne suivez pas. Vous pouvez également obtenir une liste des nouveaux followers que votre compte Instagram a reçus.

Remarque : N’oubliez pas que les applications tierces ne sont en aucun cas autorisées par Instagram. Soyez donc prudent lorsque vous utilisez ces applications tierces et téléchargez-les uniquement à partir des boutiques d’applications officielles, car les applications malveillantes peuvent constituer une menace pour la sécurité de votre compte Instagram.