Microsoft embauche Sam Altman, ancien PDG d’OpenAI, et Greg Brockman son bras droit

Le drame autour d’OpenAI touche à sa fin, du moins on l’espère. OpenAI a un nouveau PDG en la personne d’Emmett Shear, tandis que son ex-PDG, Sam Altman, et son ex-Président, Greg Brockman, ont rejoint Microsoft.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que Sam Altman, le PDG évincé d’OpenAI et largement crédité de son succès, avait rejoint Microsoft. Greg Brockman et d’autres collègues ont également rejoint Sam Altman chez Microsoft. Altman et Brockman dirigeront une nouvelle équipe de recherche sur l’IA avancée au sein de l’entreprise.

Dans un post sur X (anciennement Twitter), Altman a reconnu qu’il rejoignait Microsoft en citant Nadella, disant que « la mission continue ». Nadella a répondu en donnant quelques indices sur la façon dont il envisage le rôle d’Altman chez Microsoft. « Nous avons beaucoup appris au fil des ans sur la façon de donner aux fondateurs et aux innovateurs l’espace nécessaire pour construire des identités et des cultures indépendantes au sein de Microsoft, notamment GitHub, Mojang Studios et LinkedIn, et je suis impatient que vous fassiez de même ».

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe – Sam Altman (@sama) November 20, 2023

Microsoft poursuit également ses investissements dans OpenAI, affichant sa confiance dans sa feuille de route sous l’égide de la nouvelle équipe dirigeante d’OpenAI, qui comprendra Emmett Shear en tant que nouveau PDG.

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, a été au centre de nombreux tumultes. Vendredi, son conseil d’administration a licencié le PDG de l’époque, Sam Altman, en raison de désaccords internes sur la sécurité de l’IA et la vitesse de développement. Il a ensuite nommé Mira Murati, directrice de la technologie, au poste de PDG par intérim. Mira Murati aurait voulu ramener Altman dans l’entreprise aux côtés de Brockman, qui avait démissionné après le départ d’Altman.

De nombreux autres départs ?

D’autre part, les investisseurs d’OpenAI avaient demandé au conseil d’administration de démissionner et de réintégrer Altman. Cependant, le conseil d’administration a nommé l’ex-PDG de Twitch, Emmett Shear, au poste de PDG, fermant ainsi la porte à Altman et traçant la voie à sa nomination chez Microsoft.

On ne sait pas encore combien de personnes quitteront OpenAI pour rejoindre Microsoft. Il reste également à voir comment OpenAI gérera ses engagements commerciaux avec plusieurs personnes clés quittant l’entreprise de cette manière.

Selon un rapport du NYT, les projets de Sam concernant une nouvelle entreprise consistaient à présenter des puces de traitement de l’IA à plusieurs investisseurs. Cela a suscité beaucoup d’intérêt, y compris de la part de Microsoft. Lorsqu’il était à OpenAI, Sam Altman travaillait déjà avec Microsoft pour affiner ces puces.

Il ne s’agit là que d’un aperçu de ce qui pourrait se produire à l’heure actuelle. À l’avenir, il sera très intéressant de voir tous les grands projets de Microsoft avec sa nouvelle équipe de recherche sur l’IA. Les membres de cette équipe sont compétents, en particulier Sam Altman, qui est peut-être la personne la plus renommée dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Espérons que l’objectif de Sam Altman de créer une IA qui enrichit la vie des gens restera d’actualité !