Apple sortira les premiers modèles d’iPad Pro avec des écrans OLED en 2024

Selon ce nouveau rapport, un iPad mini de 8,7 pouces fera ses débuts en 2026, aux côtés d’un nouvel iPad Air de 10,9 pouces. L’année suivante, un iPad Air de 12,9 pouces fera son apparition pour la première fois . Ces trois tablettes devraient être dotées d’un écran OLED. Les iPad actuels sont équipés d’écrans à cristaux liquides (LCD). Par rapport au LCD, l’OLED est plus fin et plus léger.

