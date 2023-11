Threads commence à tester les (hash)tags sans le #

Pour utiliser les nouveaux tags, vous devez appuyer sur un nouveau bouton # dans l’application Threads ou taper le symbole à l’aide de votre clavier suivi d’un texte. Lorsque vous commencez à taper, plusieurs tags apparaissent pour vous aider à compléter automatiquement votre tag ou vous pouvez créer un nouveau tag à partir de zéro. Une fois que vous avez choisi le tag et publié votre message, tout le monde peut cliquer sur le tag pour voir d’autres messages sur le même sujet . En d’autres termes, ils fonctionnent comme les hashtags de Twitter, mais ils sont un peu plus élégants, car le symbole n’est plus utilisé comme préfixe.

