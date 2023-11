Les DM dans Threads arrivent bientôt, vous n’aurez plus besoin de changer d’application

La question des messages directs de Threads se pose depuis un certain temps déjà. Instagram reçoit depuis longtemps des demandes de la part du grand public pour ramener sa fonction DM (Direct Messages) à Threads, et c’est quelque chose qui est en train d’être développé par l’entreprise. Le PDG d’Instagram a également considéré que la possibilité de le faire ne nécessitera plus de changer d’application, ce que les utilisateurs ont connu auparavant.

Dans une récente réponse d’Adam Mosseri sur Threads à un post concernant ses DM, le PDG a précisé que l’entreprise travaillait déjà à l’intégration de ladite fonctionnalité dans l’application. En outre, Mosseri a déclaré que cette fonctionnalité avait déjà été lancée sur Threads, mais qu’elle était peut-être encore en cours de test et n’était pas encore disponible pour tous, l’entreprise travaillant actuellement à la rendre plus facile.

L’inclusion des messages privés (DM) dans Threads fait face à un travail massif de la part de l’équipe d’Instagram pour fournir ses nombreuses capacités, et cela inclut l’expérience de réception de sa messagerie, ainsi qu’un « ensemble plus complet de contrôles de messagerie ».

Mosseri a également affirmé qu’il y a un dilemme présent dans Threads DM, étant donné qu’il fait partie de l’application Instagram, avec le problème d’avoir des « fils de messages redondants » et le routage des notifications.

L’objectif principal de l’application Meta est de faire fonctionner Instagram Inbox pour Threads, mais si cela n’est pas possible, il y a deux choix qui s’offrent à l’entreprise pour fournir les fonctionnalités de communication de l’application basée sur le texte. Tout d’abord, il y aurait un « miroir » pour que la boîte de réception d’Instagram apparaisse sur Threads, l’entreprise proposant une solution de contournement sur ses notifications.

D’autre part, une nouvelle boîte de réception distincte pour Threads pourrait donner lieu à des messages redondants.

La boîte de réception Instagram, Threads et le service

La boîte de réception d’Instagram permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs relations, notamment leurs amis, les personnes qui les suivent, les membres de leur famille, leurs clients et bien plus encore, avec une mise à jour massive apparue la semaine dernière. Comme l’ont annoncé Mark Zuckerberg et Mosseri d’Instagram, la fonctionnalité centrée sur la désactivation des accusés de lecture, actuellement en test, permettra bientôt aux utilisateurs de choisir s’ils veulent que les autres la voient ou non.

D’autre part, son application sœur, Threads, connaît un développement massif de ce qu’elle a à offrir de la part de Meta, la plateforme recevant également de nouvelles fonctionnalités, élargissant ainsi ce qu’elle a à offrir. Selon Zuck, Threads se dote d’un bouton d’édition pour les messages, et contrairement à son homologue et rival, X, il s’agira d’une fonctionnalité gratuite qui ne fera pas partie de l’abonnement à Meta.

L’essor de Threads est considérable à l’heure actuelle, et l’entreprise a ajouté de nouvelles fonctionnalités au cours des dernières semaines, offrant de nouvelles expériences aux utilisateurs. Une fonctionnalité très demandée de messagerie directe pourrait bientôt arriver sur Threads, une fonctionnalité qui ne nécessitera plus de basculer entre l’application et Instagram, mais il y a encore beaucoup de travail pour les deux applications avant qu’elle n’arrive.