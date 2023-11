Microsoft rebaptise Bing Chat en Copilot, pour mieux concurrencer ChatGPT

by

Microsoft a lancé sa grande offensive en matière d’IA au début de l’année dans le cadre de son moteur de recherche Bing, en intégrant une interface de type ChatGPT directement dans ses résultats de recherche. Moins d’un an plus tard, la marque Bing Chat est abandonnée au profit de Copilot, le nouveau nom de l’interface de chat que vous avez pu utiliser dans Bing, Microsoft Edge et Windows 11.

Microsoft a d’abord parlé de la concurrence de la recherche Google pour ses ambitions en matière d’IA au début de l’année, mais il semble maintenant qu’elle vise plutôt ChatGPT. Le changement de marque de Bing Chat intervient quelques jours seulement après que OpenAI a révélé que 100 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. Malgré un partenariat étroit qui se chiffre en milliards, Microsoft et OpenAI continuent de se disputer les mêmes clients à la recherche d’assistants d’IA, et Microsoft tente clairement de positionner Copilot comme l’option pour les consommateurs et les entreprises.

« Bing Chat et Bing Chat Enterprise deviendront simplement Copilot », explique Colette Stallbaumer, directrice générale de Microsoft 365. Le changement de nom officiel intervient quelques mois seulement après que Microsoft a choisi Copilot comme marque pour son chatbot dans Windows 11. À l’époque, il n’était pas certain que la marque Bing Chat disparaisse complètement, mais c’est le cas aujourd’hui.

Microsoft présente désormais Copilot comme la version gratuite de son chatbot IA, Copilot for Microsoft 365 (anciennement Microsoft 365 Copilot) étant l’option payante. La version gratuite de Copilot sera toujours accessible dans Bing et Windows, mais elle aura également son propre domaine dédié sur copilot.microsoft.com — un peu comme ChatGPT.

Les utilisateurs professionnels se connecteront à Copilot avec un identifiant Entra, tandis que les particuliers auront besoin d’un compte Microsoft pour accéder au service Copilot gratuit. Microsoft Copilot n’est actuellement officiellement pris en charge que dans Microsoft Edge ou Chrome, et sur Windows ou macOS.

Un « copilote alimenté par l’IA pour le Web »

Lorsque Microsoft a annoncé Bing Chat plus tôt cette année, la société a décrit le chatbot comme un « copilote alimenté par l’IA pour le Web », et depuis lors, nous avons vu la société utiliser la marque Copilot pour un certain nombre d’efforts d’IA après que GitHub ait initialement utilisé le nom Copilot l’année dernière.

Ce nouveau changement de marque signifie que Copilot devient une expérience plus autonome à laquelle il n’est plus nécessaire de naviguer vers Bing pour accéder. Bing fait désormais partie intégrante de Copilot. Mais l’abandon de Bing est intéressant, étant donné que Microsoft a déployé beaucoup d’efforts pour lancer ses efforts en matière d’IA au sein de son moteur de recherche et l’a positionné comme un moyen de voler des parts de marché à Google.

Cependant, Microsoft affirme que Bing reste un élément important de Copilot. « Bing reste une marque et une technologie de premier plan qui alimente de nombreuses expériences Copilot tout en continuant à être un leader dans l’industrie de la recherche », a déclaré Caitlin Roulston, directrice de la communication chez Microsoft.

Bing comme point central

Bing ne sera plus le principal point d’entrée pour les ambitions de Microsoft en matière d’IA avec Copilot, et il n’est pas certain que l’effort de recherche en IA ait été couronné de succès pour le fabricant de logiciels.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié Google de gorille de 800 livres qu’il voulait faire danser plus tôt cette année, mais Google ne s’est pas précipité pour intégrer l’IA dans ses résultats de recherche de la même manière que Microsoft. Près de 10 mois après le lancement de Bing Chat, Google détient toujours plus de 91 % de parts de marché, selon StatCounter.