Google Play : Découvrez les nouvelles collections et récompenses pour une expérience enrichie

Google Play subit une transformation majeure et évolue au-delà d’un simple magasin d’applications. Pour ce faire, il introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la découverte, les jeux, les récompenses et la personnalisation.

De l’Android Market en 2008, qui offrait à l’utilisateur une expérience très fragmentée en matière d’applications, au Play Store tel que nous le connaissons aujourd’hui. Depuis son lancement en 2012, le Play Store a permis aux utilisateurs d’accéder à toutes leurs applications, quel que soit l’appareil Android qu’ils possèdent. Cependant, il est toujours possible de faire mieux, et même si l’expérience est devenue aussi raffinée qu’en 2024, les gens de Google ont trouvé de nouvelles idées pour faire passer Google Play à la vitesse supérieure.

Google apporte aujourd’hui une série de nouvelles fonctionnalités à sa boutique Google Play sur Android, visant à enrichir l’expérience utilisateur. Parmi les nouveautés, on trouve des « Collections » catégorisées, un programme de récompenses amélioré, des capacités de jeu plus polyvalentes avec le service Play Pass, et un espace dédié aux mangas au Japon. Ces changements visent à transformer Google Play en une « expérience de bout en bout qui dépasse le simple cadre d’une boutique ».

Découverte améliorée et recommandations personnalisées

Google Play mise sur l’IA et l’exploite pour simplifier la découverte d’applications. Ainsi, Google Play comprendra désormais des critiques d’applications et des FAQ générées par l’IA, qui offrent des résumés concis des commentaires des utilisateurs et des questions les plus fréquemment posées. En outre, une nouvelle fonction alimentée par l’IA aide les utilisateurs à comparer les applications dans des catégories analogues, ce qui simplifie la prise de décision.

Les recommandations personnalisées sont un élément clé. Pour y parvenir, Google a introduit des filtres d’intérêts multi-sélectionnés qui permettent aux utilisateurs de spécifier manuellement leurs préférences, garantissant ainsi des suggestions de jeux plus pertinentes basées sur les intérêts de chacun.

Des Collections catégorisées pour un contenu personnalisé

L’une des principales nouveautés est l’introduction de la section Collections dans Google Play aux États-Unis. Plutôt que d’essayer de vous vendre de nouvelles applications, les collections sont conçues pour faire apparaître le contenu de celles que vous avez déjà installées et pour organiser le tout dans des catégories.

En effet, contrairement aux sections traditionnelles qui proposent de nouvelles applications, Collections met en avant le contenu des applications déjà installées et les organise en catégories telles que « Boutique », « Regarder » et « Écouter ».

Cela permet aux utilisateurs de retrouver facilement leur contenu en cours, comme des films ou des séries, et de profiter des dernières offres des revendeurs partenaires.

Améliorations pour les joueurs

Google met également un accent particulier sur le jeu. Les utilisateurs peuvent désormais affiner leurs recherches de jeux grâce à des filtres d’intérêt. De plus, les utilisateurs de Play Games sur PC peuvent jouer à plusieurs titres simultanément, avec la possibilité d’utiliser des résolutions 4K. Ces améliorations font suite au lancement de Play Games pour PC en version bêta en 2022.

Programme de récompenses et abonnements Play Pass

Google Play Points, l’un des plus grands programmes de récompenses au monde, élargit son offre. Les prix super hebdomadaires donneront aux membres Diamant, Platine et Or une chance de gagner des prix alléchants tels que des appareils Pixel, des produits de jeu Razer et des marchandises.

Le programme propose également des expériences exclusives, comme le récent événement Pokémon GO Fest et le prochain événement Marvel Games au Comic-Con de San Diego.

Un espace dédié aux mangas au Japon

En exclusivité pour les utilisateurs au Japon, Google Play lance un espace dédié aux mangas. Cet espace permet d’accéder aux contenus liés aux mangas en un seul endroit, incluant des aperçus gratuits des premiers chapitres, des événements en direct, des bandes-annonces, des sélections des éditeurs et des avis des fans, même pour les applications non installées.

Un nouvel onglet « mangas » apparaîtra sur l’écran d’accueil de Google Play, et Google explore déjà l’expansion de ces espaces thématiques à d’autres régions, comme le premier espace dédié au cricket en Inde.

Contrôle accru sur les données personnelles

Google offre désormais plus de contrôle aux utilisateurs sur les données utilisées pour les recommandations personnalisées de Play. Les utilisateurs peuvent choisir les applications contenant des données sensibles qu’ils ne souhaitent pas voir utiliser dans les algorithmes de personnalisation de la boutique. Cette option est accessible via le menu principal sous « Personnalisation dans Play ».

Ces nouvelles fonctionnalités visent à encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur Google Play en offrant une expérience plus intégrée et personnalisée. Cependant, beaucoup de ces fonctionnalités, comme les Collections, peuvent être ignorées par ceux qui préfèrent utiliser Google Play de manière traditionnelle, comme une simple destination pour télécharger des applications.