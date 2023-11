Vous pouvez désormais supprimer votre compte Threads séparément d’Instagram

Après le lancement de Threads, Meta a reçu des réactions négatives pour ne pas avoir offert aux utilisateurs la possibilité de supprimer leur compte Threads, les obligeant à supprimer leur compte Instagram à la place.

Après des promesses, les utilisateurs de Threads peuvent enfin supprimer leurs comptes, sans avoir à supprimer également leurs comptes Instagram. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs disposant d’un compte Threads actif peuvent choisir de supprimer leur compte uniquement sur cette plateforme, sans avoir à supprimer également les données de leur compte Instagram — ce qui était nécessaire jusqu’à présent.

Adam Mosseri a confirmé l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, qui a été l’une des plus demandées pratiquement depuis que Threads a commencé à la mettre à la disposition des utilisateurs. Étant donné l’intégration de la plateforme avec Instagram, les utilisateurs qui ont créé un compte Threads ne pouvaient pas le supprimer par la suite, à moins de supprimer également leurs comptes Instagram — il y avait la possibilité de désactiver un compte Threads, mais cela ne supprimait pas les données qu’il contenait.

Publié par @mosseri Voir dans Threads

Avec la nouvelle fonctionnalité désormais confirmée, les utilisateurs peuvent enfin désactiver et supprimer les données de leurs comptes Threads, sans affecter les données de leurs comptes Instagram, puisque les deux plateformes garderont ces informations séparées.

Comment supprimer le profil Threads sans affecter le compte Instagram ?

Ouvrez l’application Threads Allez dans les paramètres de l’application Sélectionnez l’option Compte Maintenant, sélectionnez l’option Supprimer ou désactiver le profil, et cliquez sur supprimer.

Une fonctionnalité très demandée

Cette nouvelle intervient le jour même où la plateforme a également confirmé que les utilisateurs peuvent désormais choisir de ne pas partager automatiquement le contenu de leurs sujets sur Instagram et Facebook, en modifiant les options de confidentialité de leurs comptes. En effet, Mosseri a également indiqué que la plateforme mettait en place un moyen de refuser que vos posts Threads soient mis en avant sur Facebook et Instagram. Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois au cours du weekend, et Meta l’a introduite après avoir « entendu des commentaires indiquant que vous vouliez plus de contrôle sur l’expérience », a déclaré Mosseri.

En attendant, on ne sait malheureusement pas encore quand Threads sera disponible pour les utilisateurs de l’Union européenne, où la plateforme est disponible selon des règles de confidentialité plus strictes.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré le mois dernier que Threads comptait près de 100 millions d’utilisateurs mensuels. Les spécialistes de l’application ont trouvé des preuves de l’arrivée d’autres nouvelles fonctionnalités dans l’application, notamment les hashtags et les DM.