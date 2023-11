Instagram ajoute de nouveaux outils de création de contenu pour les mèmes, les autocollants AI, les filtres, etc

Instagram évolue beaucoup ces derniers temps, notamment en ce qui concerne les moyens de partager nos contenus avec d’autres personnes et de segmenter différentes audiences. Mais aujourd’hui, l’application appartenant à Meta remet l’accent sur ses outils créatifs.

En effet, un nouvel ajout pour Instagram est maintenant centré sur les améliorations pour la création de contenu depuis l’application avec des outils pour les Reels, offrant un accès plus facile et des fonctionnalités améliorées pour aider. Ces nouveaux outils sont axés sur la création de meilleurs mèmes, d’autocollants AI, de filtres et plus encore, la société ajoutant également des améliorations aux Stories qui visent à offrir une mise à niveau créative globale.

« Ces mises à jour vous permettent d’essayer facilement différents looks pour vos publications, qu’il s’agisse de modifications subtiles des couleurs ou d’options pour des styles expressifs », peut-on lire dans l’article de blog de Meta. Comme toujours, vous pouvez ajuster l’intensité de n’importe quel filtre à l’aide d’un curseur. Pour la première fois, certains de ces filtres (comme « grand angle » et « ondulé ») apportent des changements significatifs à vos images originales au lieu de simplement modifier la couleur et le ton.

D’autres filtres, comme « fuite de couleur » et « flou de zoom », semblent s’adresser aux utilisateurs de VSCO, Picsart et d’autres applications ; Instagram tente clairement d’élargir la gamme de ses filtres afin que vous n’ayez pas besoin d’aller ailleurs pour les modifications que vous essayez d’obtenir.

De multiples outils pour les Reels

Les nouvelles mises à jour comprennent également plusieurs améliorations pour les Reels. Instagram indique qu’il teste la possibilité de mettre à l’échelle, de recadrer et de faire pivoter des clips individuels, et qu’il ajoutera bientôt des boutons d’annulation et de rétablissement. « Nous ajoutons également 10 nouvelles voix de synthèse vocale en anglais, disponibles dans certains pays », précise l’entreprise, ainsi que quelques nouvelles polices (avec des contours optionnels pour une meilleure lisibilité).

La nouveauté la plus amusante est peut-être qu’Instagram « teste la possibilité de créer des autocollants personnalisés à partir de vos propres photos et vidéos dans votre rouleau d’appareil photo, ou à partir de photos et vidéos éligibles que vous voyez sur Instagram ». L’entreprise affirme que cette fonctionnalité utilise les apprentissages de son modèle d’IA Segment Anything, bien qu’il n’y ait pas d’informations sur la façon dont il est utilisé ici.

Parmi les autres changements, citons une vue simplifiée des brouillons, un accès plus rapide à la page audio dans Reels et davantage de données pour les créateurs. En ce qui concerne ce dernier point, Instagram déclare : « Au cours des prochains mois, nous mettrons en place la possibilité pour les créateurs de voir combien de personnes regardent leur Reel à chaque instant ».

Le retour de bâton d’Instagram et de Meta

Meta a récemment fait face à des réactions négatives importantes après avoir publié sa dernière version de l’IA générative, une nouvelle technologie qu’elle a présentée pour la dernière fois lors de l’événement Meta Connect, en particulier en ce qui concerne ses capacités. Plusieurs utilisateurs se sont emparés des réseaux sociaux et ont attiré l’attention sur cette fonctionnalité, le créateur d’autocollants d’IA générative de Meta créant des médias « dangereux » au contenu explicite ou dérangeant.

Au début du mois, des utilisateurs de WhatsApp ont également découvert que le créateur d’autocollants par IA générative de Meta produisait des contenus controversés, dans le cadre de l’affaire du conflit entre Israël et le Hamas. Selon les utilisateurs, la fonction d’IA de WhatsApp crée des autocollants représentant des enfants palestiniens armés, et ce qui a suscité la controverse, c’est qu’elle ne produit pas le même résultat pour Israël.

L’IA de Meta offre en effet un large éventail de fonctionnalités et de possibilités aux créateurs, mais elle a tout de même fait l’objet de nombreuses plaintes de la part du public en ce qui concerne ses capacités et, dans certains cas, elle est allée jusqu’à l’extrême.