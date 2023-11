L’UE a affirmé que l’App Store et iMessage sont des services monologiques de type « gardien ». Le fait que ces deux services entrent dans cette catégorie signifie qu’Apple sera contraint d’autoriser des alternatives aux achats in-app, au sideloading et à de nombreux autres changements dans sa façon de procéder.

Comme beaucoup d’entre vous le savent sans doute, l’Union européenne a exercé une forte pression sur les géants de la technologie ces dernières années, dans le but de réguler leur pouvoir sans cesse croissant. L’un de ces efforts de l’UE est appelé Digital Markets Act (DMA), qui vise à lutter contre le monopole et le cloisonnement sur le marché de la technologie.