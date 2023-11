Les noms d’utilisateur de Chaînes vont arriver sur WhatsApp

C’est le début de la semaine et WhatsApp a quelque chose de nouveau : bientôt, les utilisateurs pourront définir des noms d’utilisateur pour les chaînes de la célèbre application de messagerie.

Les projets de WhatsApp sont apparus quelques jours seulement après qu’une autre application de messagerie, Signal, a annoncé qu’elle testait des noms d’utilisateur publics pour les particuliers, comme le rapporte Android Police. L’utilisation de noms d’utilisateur au lieu de numéros de téléphone va dans le sens d’une amélioration de l’anonymat.

La dernière fois que nous avons parlé de WhatsApp et de la possibilité d’introduire une fonction de noms d’utilisateur au lieu de numéros, c’était en mai. À l’époque, la rumeur voulait que WhatsApp permette l’utilisation de noms d’utilisateur et rende ainsi l’application plus sûre en ne nécessitant plus de révéler son numéro de téléphone à d’autres contacts au sein de WhatsApp.

Six mois plus tard, les choses ont un peu changé. Sur le site WABetaInfo, on apprend que WhatsApp (c’est-à-dire la version bêta pour Android 2.23.24.17) n’adoptera pas les noms d’utilisateur de profil, mais les noms d’utilisateur pourraient arriver sur les chaînes.

Cette fonctionnalité est en cours de développement et n’est donc pas encore prête pour les bêta-testeurs, mais vous pouvez en avoir un aperçu, car il y a un aperçu de WABetaInfo, le voici :