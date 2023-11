iOS 17.2 autorisera le sideloading d’applications sur l’iPhone

Apple a jusqu’au mois de mars prochain pour se mettre en conformité avec la DMA , mais vous pouvez être sûrs que Tim Cook et son équipe feront tout pour empêcher le sideloading d’être imposé à Apple, même si ce n’est que dans les 27 pays de l’UE. Le mois précédent, en février, la DMA pourrait changer d’avis et qualifier iMessage de « gardien », ce qui obligerait Apple à ajouter la prise en charge des Rich Communication Services (RCS) à son application de messagerie. Cette prise en charge serait elle aussi limitée aux 27 pays membres de l’UE.

