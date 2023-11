La OnePlus Watch 2 avec un écran AMOLED de 1,43 pouces et un SoC Snapdragon W5 Gen 1 fait surface

La première tentative de OnePlus de créer une smartwatch s’est avérée plutôt infructueuse, même si elle était extrêmement élégante. Bien sûr, le plus gros inconvénient était le logiciel. Il s’agissait essentiellement d’un logiciel dépouillé, reposant sur un système d’exploitation en temps réel (RTOS) très basique.

En d’autres termes, il ne s’agissait pas d’un système d’exploitation aimant les applications et il était loin de la fonctionnalité profonde que des systèmes tels que Wear OS de Google et watchOS d’Apple ont à offrir. La deuxième tentative, qui vient de faire surface en ligne, pourrait racheter ces péchés.

Des rumeurs concernant la OnePlus Watch 2 ont fait surface le mois dernier, indiquant que la smartwatch serait lancée en 2024. Aujourd’hui, la première série de rendus et les spécifications ont fait surface, grâce à @OnLeaks.

Les rendus montrent un boîtier métallique, deux boutons sur les côtés, une grille de haut-parleur pour les appels Bluetooth, et un bracelet en caoutchouc dans les couleurs noir et blanc. Au lieu d’imiter ce que Samsung et Fossil ont fait avec leurs smartwatches, OnePlus semble viser un design original qui mélange un cadran rond et un bord droit aplati rappelant les montres de la série G-Shock de Casio.

La Watch 2 serait dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, contre un écran de 1,39 pouce, et la smartwatch devrait être alimentée par le chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, une plateforme wearable qui est un nom familier sur le territoire de Wear OS.

Elle devrait se passer de la plateforme RTOS personnalisée, analogue à la OnePlus Watch originale, et passer à Wear OS qui est présent dans la Pixel Watch 2 et la Galaxy Watch 6. Il y a également un rapport séparé de Max Jambor, qui affirme que la OnePlus Watch 2 sera effectivement alimentée par Wear OS — plus précisément, Wear OS 4.

Une réelle attente

L’adoption de Wear OS n’évite pas seulement à OnePlus d’avoir à gérer une expérience logicielle entièrement personnalisée, elle ajoute également une dimension de confort pour les utilisateurs. L’avantage le plus important et le plus notable serait la disponibilité des applications et la liaison transparente entre les appareils et les smartphones Android.

Elle devrait être dotée d’un indice de protection IP et d’un GPS. Nous ne connaissons pas encore la capacité de la batterie. Il n’est pas clair si nous pouvons attendre la OnePlus Watch 2 au début de l’année prochaine aux côtés des OnePlus 12, OnePlus 12R et OnePlus Buds Pro 3.