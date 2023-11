Une fuite du Vision Pro 2 révèle la prochaine version du casque d’Apple

L’Apple Vision Pro n’a pas encore été présenté à des clients réels, mais nous commençons déjà à entendre quelques murmures sur ce qui pourrait être dans le pipeline de la seconde génération du casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple.

Selon des sources qui se sont confiées à MacRumors, l’Apple Vision Pro 2 ressemblera beaucoup au casque original, même si la configuration des haut-parleurs pourrait être modifiée, avec une forme plus plate de chaque côté. Nous pourrions également voir des variantes dans la conception des évents supérieurs, selon le rapport, avec la possibilité que des groupes de petits trous remplacent les bandes existantes. La documentation mentionne également un accessoire audio, qui pourrait faire référence à un haut-parleur externe.

Selon MacRumors, l’une des principales différences se situera au niveau des sangles arrière. Le casque de seconde génération est apparemment doté de sangles au design plus simple, qui « rappellent quelque peu les sangles plates que l’on trouve couramment sur les sacs d’ordinateurs portables ou les sacs à dos ».

Il semble que le prochain modèle de l’Apple Vision Pro conservera la batterie externe du modèle actuel, et MacRumors affirme également que la plupart des capteurs et des caméras seront analogues.

Une boussole, un capteur de lumière ambiante, un magnétomètre et un gyroscope sont spécifiquement mentionnés, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth 5 et de l’audio à latence ultra-faible, ce qui est tout à fait conforme à ce que l’on peut attendre.

Encore une longue attente, le premier opus est toujours en attente

D’après les informations contenues dans cette fuite, ce que l’on appelle les tests de validation de la production (PVT) sont prévus pour 2025, ce qui signifierait une date de sortie fin 2025 ou début 2026. Bien entendu, tous ces détails et plans pourraient changer au fil du temps.

Nous avons déjà entendu dire qu’Apple travaillait sur un modèle Vision Pro plus abordable, mais il n’est pas tout à fait certain qu’il s’agisse de ce modèle. D’autres améliorations envisagées par Apple consisteraient à rendre le prochain Vision Pro plus léger, plus compact et plus confortable.