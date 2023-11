La série Honor 100 inaugure le chipset Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm

Alors que le Black Friday a débuté, les clients chinois ont eu une journée très chargée hier, car au moins trois fabricants de smartphones ont présenté de nouveaux produits aujourd’hui : OPPO, ZTE et Honor. Contrairement au Reno11 et au Red Magic 9 Pro, le Honor 100 est un smartphone de milieu de gamme.

Honor vient d’annoncer les smartphones Honor 100 et Honor 100 Pro lors d’un événement en Chine, comme promis. Les smartphones présentent un design unique inspiré de l’Art Nouveau et de l’architecture de Gaudí, le Honor 100 affichant des courbes d’Art Naturel ressemblant à des phases de lune.

Les deux modèles sont dotés d’un écran OLED à quatre courbes — le Honor 100 avec un panneau de 6,7 pouces et le Honor 100 Pro avec un écran de 6,78 pouces. Les écrans offrent une résolution de 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM de 3840 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. Ils sont également dotés de l’écran de protection oculaire Honor Oasis, de capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran et de la certification mondiale TÜV Rheinland.

Les designs arrière diffèrent, le Honor 100 ayant un module de caméra rectangulaire, et le Pro un module de forme ovale. Pour les selfies, le Honor 100 standard dispose d’une caméra frontale de 50 mégapixels, tandis que le modèle Pro est doté d’une double caméra frontale de 50 mégapixels et d’une lentille de profondeur de 2 mégapixels.

Les deux modèles offrent une photographie de niveau reflex, grâce à leur capteur photo principal Sony IMX906 de 50 mégapixels, doté d’un système OIS. Le Honor 100 dispose d’une double caméra avec un objectif ultra-large de 12 mégapixels qui offre également une fonction macro, tandis que le Pro dispose d’une triple caméra avec un téléobjectif de 32 mégapixels supportant un zoom optique de 2,5x.

Des smartphones de milieu de gamme

En termes de performances, le Honor 100 est équipé du chipset Snapdragon 7 Gen 3, tandis que le modèle Pro est doté du chipset Snapdragon 8 Gen 2. Les deux modèles prennent en charge jusqu’à 16 Go de RAM et offrent des options de stockage allant jusqu’à 512 Go (modèle standard) ou 1 To (modèle Pro).

En outre, ils sont équipés d’un VC Bionic en acier inoxydable à large surface pour une conductivité thermique ultra-élevée de 4 572 mm². Les deux appareils sont dotés d’une robuste batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide HONOR SuperCharge de 100 W, tandis que le modèle Pro dispose également d’une charge Wireless HONOR SuperCharge de 66 W.

Les deux smartphones prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC et sont équipés de la puce d’amélioration des fréquences radio C1 de Honor. Le Honor 100 Pro est équipé de deux haut-parleurs stéréo, fonctionne sous MagicOS 7.2 basé sur Android 13 et prend en charge l’interaction homme-machine AI, y compris des fonctions telles que le réveil par la respiration et le basculement vers le balayage.

Prix et disponibilité

La série Honor 100 se décline en quatre couleurs : Moon Shadow White, Bright Black, tandis que Monet Purple et Butterfly Blue sont disponibles en cuir pour le modèle Pro. Les prix débutent à 2 499 yuans (environ 320 euros) pour le Honor 100 (12 Go + 256 Go) et 3 399 yuans (environ 435 euros) pour le Honor 100 Pro (12 Go + 256 Go).

Les deux appareils sont disponibles en précommande auprès de Glory Mall, Tmall et d’autres magasins à partir d’aujourd’hui, la première vente débutant le 1er décembre 2023. Aucune information sur le lancement