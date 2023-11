Le Galaxy Z FE semble être une réalité après des fuites sur le prix et la date de sortie

Les smartphones pliables sont là pour perdurer, mais pour que cette catégorie devienne courante, nous avons besoin de modèles abordables qu’un consommateur lambda puisse acheter. Après des années de rumeurs, il semble que Samsung soit enfin prêt à lancer un smartphone pliable pour le grand public.

Il y a quelques jours, @Tech_Reve a partagé un lien vers un article de TrendForce sur X, qui est en ligne avec leurs précédents posts qui disaient que Samsung lancerait un smartphone pliable à un prix raisonnable en 2024.

Selon l’article, Samsung, ainsi que Huawei, devraient lancer des smartphones pliables à des prix compétitifs l’année prochaine. Les smartphones pliables étant la seule catégorie en croissance alors que le reste du marché est en perpétuel déclin, les smartphones pliables bon marché pourraient être exactement ce dont l’industrie a besoin pour se relancer.

Avec 13 nouveaux smartphones pliables sortis rien qu’au cours des trois derniers mois, la concurrence évolue à une vitesse fulgurante, et Samsung ne peut pas compter uniquement sur les rumeurs Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 pour atteindre son objectif de vendre 20 millions de smartphones pliables en 2024.

@Tech_Reve a entendu dire que le smartphone pliable moins cher annoncé par la rumeur, qui pourrait s’appeler Galaxy Z FE, sortira après ses smartphones pliables phares. Ils affirment également que le géant sud-coréen a opté pour une fourchette de prix comprise entre 400 et 500 dollars pour son smartphone pliable de milieu de gamme.

Samsung has set the price target for the mid-range foldable at $400 to $500. This is a very aggressive goal. https://t.co/7tEZONw0Jw —Revegnus (@Tech_Reve) November 10, 2023

Pas encore d’informations tangibles

Cela le rendrait beaucoup plus abordable que le Galaxy Z Flip 5, qui commence à 1 199 euros, et le Galaxy Z Fold 5, qui commence à 1 899 euros. Il n’est pas évident de savoir s’il s’agira d’un smartphone pliable de type livre ou d’un smartphone pliable à clapet, mais au vu du prix annoncé par la rumeur, on peut supposer qu’il s’agira d’un smartphone à clapet.

Samsung le positionnera probablement comme un concurrent du Razr 2023, qui coûte 899 euros et est le smartphone pliable le moins cher que l’on puisse acheter à l’heure actuelle.

On ne sait rien des spécifications du smartphone pour l’instant, mais étant donné qu’il s’agira d’un modèle Fan Edition, il s’agira probablement d’une version moins véloce des smartphones pliables de Samsung, et on peut donc s’attendre à des spécifications décentes.