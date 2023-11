Google Maps pourrait bientôt se doter de son propre chatbot IA

Les chatbots d’IA pourraient également être utilisés pour répondre aux questions que les utilisateurs de Google Maps posent aux entreprises, par exemple sur les heures d’ouverture et les installations. À l’heure actuelle, ces questions peuvent être posées et répondues par des humains, mais l’IA pourrait être sur le point de prendre le relais.

Cependant, seules quelques chaînes de code ont été repérées jusqu’à présent, et nous n’avons donc pas beaucoup plus d’informations sur ce chatbot en termes de forme, de fonction et d’intégration avec le reste de Google Maps.

Google n’a pas hésité à intégrer l’intelligence artificielle dans ses différents services et applications, et il semble que le vénérable Google Maps pourrait être le prochain à bénéficier d’un chatbot IA intégré .