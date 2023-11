Signal teste le support du nom d’utilisateur

L’utilisation des numéros de téléphone dans les applications de messagerie présente des avantages et des inconvénients. Certes, cela vous permet de contacter facilement les personnes figurant dans vos contacts, mais cela signifie aussi que si vous voulez que quelqu’un vous contacte de cette manière, vous devez lui donner votre numéro de téléphone. Ce n’est pas l’idéal. Heureusement, Signal cherche des alternatives et s’apprête à tester la prise en charge des noms d’utilisateur.

L’application de messagerie axée sur la protection de la vie privée, Signal, a annoncé qu’elle commencerait bientôt à tester les noms d’utilisateur à plus grande échelle, après une période de test.

Jim O’Leary, vice-président de l’ingénierie de Signal, invite désormais la communauté à s’inscrire et à essayer cette nouvelle fonctionnalité, qui se trouve actuellement dans une phase d’essai de ce qu’il décrit comme un logiciel « pré-bêta ».

En effet, pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité sera testée dans l’environnement « Staging » de Signal qui, contrairement aux versions bêta d’autres applications, dispose de serveurs et d’une application distincts. Les utilisateurs de l’application « Staging » ne peuvent pas envoyer de messages aux utilisateurs de l’application Signal standard.

Dans le cadre du test de Signal, les utilisateurs pourront créer un nom d’utilisateur et le partager avec d’autres, et envoyer des messages à d’autres utilisateurs en utilisant leur nom d’utilisateur. En fait, les noms d’utilisateur fonctionneront à peu près de la même manière que les noms d’utilisateur Telegram. Cette fonctionnalité vous permettra d’envoyer des messages à quelqu’un via son numéro de téléphone et son nom d’utilisateur, et pour ceux qui vous envoient des messages par votre nom d’utilisateur, vous pourrez définir des paramètres de confidentialité pour votre numéro de téléphone. En outre, vous pourrez ajouter d’autres utilisateurs à des groupes en utilisant leur nom d’utilisateur.

Signal is testing username feature. This would mean that you would not have to provide your phone number to people you want to contact. You will be able to set your phone number as private and not share it. pic.twitter.com/OUI2S8dEtp

— Lukasz Olejnik, Ph.D, LL.M (@lukOlejnik) November 8, 2023