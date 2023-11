YouTube a introduit une nouvelle section « Pour vous » dans les onglets d’accueil des chaînes des créateurs. Cette section propose des recommandations vidéo personnalisées basées sur l’historique de visionnage des internautes, dans le but d’améliorer l’engagement et la découverte de contenu.

La section « Pour vous » offre aux visiteurs de votre chaîne une expérience personnalisée sur l’onglet Accueil. Elle affiche un mélange personnalisé de vidéos en fonction de l’historique de visionnage de chaque spectateur. Les créateurs peuvent choisir les types de contenu à afficher et choisir de n’afficher que le contenu publié au cours des 12 derniers mois.

Remarque : la disponibilité de la section « Pour vous » peut varier selon les onglets d’accueil des chaînes.

Comment modifier la section « Pour vous » ?

Connectez-vous à YouTube Studio Sélectionnez Personnalisation dans le menu de gauche et accédez à Disposition Faites défiler la page jusqu’à Recommandations pour vos spectateurs et cliquez sur Plus de paramètres Choisissez les types de contenu à afficher et décidez de n’afficher que le contenu récent des 12 derniers mois Cliquez sur OK, puis sur Publier

Les créateurs ont le contrôle de cette fonctionnalité, qu’ils peuvent activer ou désactiver dans les paramètres de la chaîne. Pour une personnalisation plus poussée, ils peuvent accéder à « plus de paramètres » dans la section des recommandations pour vos spectateurs.

Les créateurs peuvent personnaliser la section « Pour vous » en choisissant d’afficher des Shorts, des livestreams ou des vidéos complètes, ou une combinaison des deux. Ils peuvent également décider d’inclure tout le contenu ou seulement le contenu le plus récent. Pour activer ou désactiver la section « Pour vous », basculez l’option sous « Recommandations pour vos spectateurs ».

Disponibilité

Le déploiement de la section « Pour vous » débutera le 20 novembre 2023. Il est conseillé aux créateurs de revoir leurs paramètres et de sélectionner les formats avant que la fonctionnalité ne soit disponible pour les téléspectateurs.

Cela fait des années que YouTube intègre des fonctionnalités analogues à celles de TikTok dans sa plateforme, et elles sont souvent assez flagrantes, comme l’ensemble de la fonctionnalité Shorts et l’ajout (beaucoup plus tardif) de l’édition verticale des vidéos. Mais celle-ci semble être une adaptation particulièrement intelligente de la formule de TikTok. C’est un moyen amusant de faire remonter à la surface des vidéos que l’on aurait pu manquer sur certaines des chaînes les plus anciennes et les plus prolifiques, un peu comme si l’on disposait d’un bouton « aléatoire » pour une seule chaîne.