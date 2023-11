HyperOS arrivera sur tous les smartphones de Xiaomi en Q1 2024

Xiaomi a bouleversé la donne le mois dernier en révélant qu’elle abandonnait l’habituelle MIUI (Mi User Interface) au profit d’un nouveau système d’exploitation baptisé HyperOS. Ce changement a déjà eu lieu puisque les derniers Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro seront livrés avec HyperOS dès leur sortie de l’emballage.

La nouvelle Xiaomi Watch S3 fonctionne également avec le nouveau système d’exploitation qui, selon l’entreprise, vise à améliorer les performances des appareils, à maintenir une expérience utilisateur fluide et à s’assurer que tout se connecte de manière transparente sur tous les appareils Xiaomi.

Au cours du premier trimestre 2024, il semble que les variantes mondiales des smartphones de Xiaomi soient prêtes à recevoir la mise à jour HyperOS. GSMChina relayé par Android Headlines a partagé une liste de 9 appareils qui recevront en premier la mise à jour. Alors que d’autres appareils devraient rejoindre le groupe HyperOS à l’avenir, ces 9 premiers appareils sont les premiers à recevoir la mise à jour. GSMChina affirme que cette liste est étayée par des informations obtenues à partir d’un serveur de Xiaomi.

Quels sont donc les appareils Xiaomi qui bénéficieront de la mise à jour au cours du premier trimestre de l’année prochaine ?

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12 T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

Naturellement, la série Xiaomi 14 ne figure pas sur la liste puisque, comme mentionné ci-dessus, elle sera livrée avec HyperOS préinstallé.

Un nouvel OS très attendu

Le nouvel HyperOS est conçu pour alimenter l’écosystème intelligent de Xiaomi, couvrant les appareils personnels, les voitures et les produits de la maison connectée. Selon l’entreprise chinoise, HyperOS permet de répartir les tâches entre différentes unités de calcul pour un traitement collaboratif, garantissant ainsi des performances matérielles optimales.

De plus, HyperOS de Xiaomi a subi une révision des modules techniques, couvrant le système de fichiers, la gestion de la mémoire, le sous-système d’imagerie et le système de réseau. Cette refonte a pour but d’exploiter et d’optimiser efficacement les diverses capacités matérielles des différents appareils, afin de garantir de meilleures performances.

En outre, Xiaomi HyperOS intègre un sous-système d’intelligence artificielle qui prend en charge les technologies d’intelligence artificielle. Par exemple, son centre cognitif, HyperMind, vise à mieux comprendre les besoins de l’utilisateur et à y répondre en conséquence. Par exemple, si un utilisateur a l’habitude d’allumer la lumière du salon chaque fois qu’il déverrouille sa porte intelligente, HyperMind s’en rend compte. Après avoir appris cette habitude, il allumera automatiquement la lumière de la pièce.