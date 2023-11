L’Apple Swift Student Challenge 2024 débutera en février

by

Le concours annuel permettant aux étudiants de mettre en avant leur créativité et leurs compétences en matière de codage, le Swift Student Challenge d’Apple, s’ouvre en février 2024. Depuis 2020, il réunit des étudiants du monde entier autour de Swift, le langage de programmation utilisé par les professionnels, pour créer des applications innovantes.

Le prochain défi comportera une nouvelle catégorie pour 50 lauréats distingués.

Apple collabore avec des enseignants du monde entier pour faciliter l’enseignement de Swift Playgrounds par le biais de quatre nouveaux projets Everyone Can Code (Tout le monde peut coder). Ces projets offrent des ressources étape par étape pour guider les élèves dans le développement de compétences essentielles tout en résolvant des problèmes du monde réel.

L’initiative d’éducation communautaire, qui soutient les apprenants dans 99 pays et régions, implique des organisations telles que la Coalition nationale des centres de certification (NC3). La NC3 assure le développement professionnel des enseignants, les préparant à enseigner le développement d’applications avec Swift et aidant un plus grand nombre d’étudiants à soumettre des projets pour le Swift Student Challenge en 2024.

Les projets « Tout le monde peut coder » d’Apple, intégrés dans différentes matières, présentent SwiftUI et les dernières technologies de création d’applications dans Swift Playgrounds. Les nouveaux projets comprennent la conception de prototypes d’applications, le codage d’autoportraits ou d’œuvres d’art, la création de formes personnalisées et la conception d’icônes d’applications uniques.

En outre, Swift Playgrounds 4.4, qui prend en charge Swift 5.9 et les SDK pour iPadOS 17 et macOS Sonoma, est désormais disponible.

Encourage l’initiative « Tout le monde peut coder »

Pendant la fenêtre de trois semaines en février 2024, les étudiants peuvent soumettre leurs applications Playgrounds pour le Swift Student Challenge, avec 50 gagnants distingués gagnant une invitation au siège d’Apple et tous les gagnants recevant une adhésion d’un an à l’Apple Developer Program.

