Le démontage de la PS5 Slim révèle le même processeur 6 nm et des améliorations du refroidissement

Les gens ont commencé à dénigrer le nouveau modèle de PlayStation 5, que la plupart appellent PS5 Slim. Précédemment, nous avons vu des fuites de photos de la console et comparé la taille de la PS5 Slim à celle de la PS5. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur les composants internes de la nouvelle PS5 Slim, avec l’aimable autorisation de Linus Tech Tips et de Dave2D, qui ont déjà effectué un démontage de la PlayStation 5 Slim.

Le point fort du nouveau modèle PlayStation 5 est qu’il s’agit d’une console de jeu plus petite et plus légère. Grâce au démontage, nous pouvons maintenant discuter des caractéristiques internes de la PS5 Slim. Auparavant, nous avions émis l’hypothèse qu’un processeur plus récent doté d’un meilleur processus de fabrication serait utilisé dans la PS5 Slim. Cependant, le démontage révèle qu’il s’agit finalement d’un processeur gravé en 6 nm.

Il s’agit d’une différence par rapport au modèle original de la PS5 qui était livré avec un processeur de 7 nm, alors qu’un processeur de 5 nm ou 4 nm était attendu d’après les spéculations (avant le lancement de la PS5 Slim). Si vous ne le saviez pas, Sony a discrètement mis à jour la PS5 avec un processeur de 6 nm en septembre 2022.

Ainsi, ces rumeurs peuvent désormais être écartées, car la PS5 Slim utilise toujours le même processeur que celui utilisé dans la console existante. Le chipset de 6 nm de la PS5 Slim a été confirmé par un test de consommation d’énergie du système qui a révélé que les modèles PS5 actuel et nouveau consomment des niveaux d’énergie analogues (via LTT), dans la marge d’erreur.

Comment la PS5 Slim a-t-elle pu voir le jour ? Sony a procédé à une refonte complète. La conception modulaire permet d’obtenir une taille plus petite grâce au lecteur de disque amovible. Le refroidisseur a également été modifié, car le modèle plus mince comporte un caloduc supplémentaire, mais il est fixé à une plaque de base plus petite que celle de la PlayStation 5 originale.

Des changements sous le capot ?

Le ventilateur aurait également été remplacé par un modèle à 19 pales et l’équipe à l’origine de la conception de la PlayStation 5 Slim a déployé un maximum d’efforts pour utiliser l’espace interne de la manière la plus efficace possible. Le métal liquide est toujours utilisé comme matériau d’interface thermique (TIM) par Sony, et il est meilleur que la pâte thermique.

Que pensez-vous de la nouvelle PS5 Slim ? Pensez-vous que la taille a été suffisamment réduite pour justifier l’appellation « Slim » attribuée au nouveau modèle ?