Apple pourrait travailler sur une batterie personnalisée afin d’améliorer l’autonomie de ses futurs produits

Apple explore le potentiel des matériaux cathodiques alternatifs, dans le but d’amplifier les performances globales de ses modules de batterie et, par conséquent, d’allonger la durée de vie des batteries des prochains produits Apple. L’entreprise semble s’engager dans une démarche de développement de batteries plus approfondie que par le passé.

Apple serait en train de développer sa propre batterie. La société serait en train de rechercher activement des matériaux de cathode alternatifs pour améliorer les performances globales de ses modules de batterie, dans le but ultime de prolonger la durée de vie de la batterie de ses prochains produits qui devraient être lancés après l’année 2025.

9to5mac rapporte que la longévité des batteries s’est progressivement améliorée dans la gamme d’iPhone d’Apple, les progrès étant perceptibles depuis la série iPhone 13. Apple qualifie déjà ses batteries de « conçues par Apple », mais ce nouveau développement marque une incursion beaucoup plus profonde dans l’innovation en matière de batteries.

Ce mouvement stratégique a été anticipé dès 2019 lorsque Apple a recruté un ancien cadre de Samsung SDI pour diriger le développement des batteries. Néanmoins, la série d’iPhone 15 la plus récente n’a pas apporté de mises à niveau substantielles au niveau de la batterie.

Cependant, Apple semble se préparer à quelque chose de nouveau, si l’on en croit les dernières spéculations. En étudiant activement la possibilité d’augmenter la teneur en silicium de ses batteries, Apple s’écarte de l’utilisation conventionnelle du graphite comme matériau d’anode dans les batteries lithium-ion.

Quelques défis à relever pour le passage au silicium

Le graphite, connu pour ses caractéristiques distinctives, a été le choix privilégié en raison de ses capacités efficaces de stockage et de libération de l’énergie. Selon Computer World, cela garantit la longévité et la fiabilité des batteries des appareils mobiles.

Si le passage à une approche basée sur le silicium peut potentiellement améliorer la capacité des batteries et réduire les temps de charge, il présente un défi de taille : le silicium a tendance à se dilater au cours du processus de charge. Cependant, Apple semble avoir trouvé une solution pour résoudre ce problème d’expansion.

Les rumeurs concernant la recherche par Apple d’une technologie de batterie de pointe remontent à 2019. Plus tôt encore, l’entreprise avait collaboré avec des fournisseurs pour introduire des solutions de batterie innovantes, telles que la batterie en forme de L peu encombrante présentée dans l’iPhone XS.

En internalisant le développement des batteries, Apple renforce son emprise sur la conception et la construction des produits, ce qui lui permet de mieux contrôler la qualité de ses appareils. Apple met l’accent sur les audits rigoureux de ses fournisseurs dans le cadre de son engagement à maintenir des normes élevées.

Les ambitions d’Apple

Les aspirations environnementales d’Apple ne sont rien moins qu’ambitieuses, avec l’objectif d’alimenter tous ses produits avec 100 % d’énergie propre d’ici 2030. Cet objectif impose à tous les fournisseurs d’utiliser de l’électricité provenant de sources respectueuses de l’environnement, telles que l’énergie solaire et éolienne.

En outre, Apple a pour objectif de fabriquer des produits exclusivement à partir de matériaux recyclés et durables. Dans le cadre de son récent engagement, l’entreprise vise à incorporer 100 % de cobalt recyclé dans toutes les batteries « conçues par Apple » d’ici à 2025. Il reste à savoir si la batterie Apple personnalisée dont on parle se concrétisera et si l’entreprise s’en tiendra à ses objectifs.