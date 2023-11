X vendrait des noms d’utilisateur inactifs pour 50 000 dollars

X s’apprête à lancer une place de marché de pseudonymes, permettant aux utilisateurs d’acheter des noms d’utilisateur populaires pour une somme considérable pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars. La rumeur court depuis un an et semble maintenant prendre forme, avec l’envoi d’e-mails aux potentiels acheteurs.

Forbes rapporte qu’une équipe dédiée au sein de X, connue sous le nom de « @Handle Team », travaille activement à la création d’une plateforme où les noms d’utilisateur inutilisés peuvent être achetés.

Dans des e-mails envoyés à de potentiels acheteurs, dont Forbes a eu connaissance, X aurait demandé une somme forfaitaire de 50 000 dollars pour garantir l’achat de ces noms de comptes désaffectés. Les e-mails proviennent d’employés de X et mentionnent des mises à jour récentes des lignes directrices, des processus et des frais d’acquisition de noms.

Musk a fait allusion à cette initiative pour la première fois en novembre 2022, lorsqu’il a annoncé son intention de « libérer » un nombre important de noms enregistrés, mais non utilisés.

Un utilisateur a même suggéré l’idée d’un « Handle Marketplace », où les comptes pourraient être vendus, X prenant une commission. En janvier dernier, les employés de X discutaient déjà de la vente de noms d’utilisateur, Musk déclarant son intention d’en libérer jusqu’à 1,5 milliard. En mai, X a commencé à purger les comptes défectueux de sa plateforme.

Politique actuelle et futures possibilités

Depuis la dernière mise à jour, la politique officielle d’enregistrement des noms d’utilisateur de X est toujours la suivante : « Malheureusement, nous ne sommes actuellement pas en mesure de libérer ces noms d’utilisateur ». La « politique relative aux comptes inactifs » conseille aux utilisateurs de se connecter tous les 30 jours pour éviter d’être catégorisés comme inactifs, tout en précisant que les noms d’utilisateur inactifs ne sont pas libérés pour l’instant.

Ces récents développements pourraient découler du désir de Musk d’augmenter le flux de trésorerie de X. Bien qu’il ait de grands projets pour X, comme le transformer en une super application ou même en une application de recherche d’emploi, Musk semble désireux de trouver des sources de revenus pour son acquisition. Depuis qu’il a acquis Twitter il y a plus d’un an, Musk cherche activement des moyens de lever des fonds.

L’une des stratégies employées par Musk a été l’introduction de « X Premium ». Les abonnés à ce service bénéficient de plusieurs avantages, notamment la possibilité de publier jusqu’à 25 000 caractères, un temps d’édition plus long et la possibilité de publier des vidéos plus longues. Désormais, le service propose trois niveaux avec différents niveaux d’expérience sans publicité et de coûts : Basique à 3,60 euros par mois ou 38,40 euros par an, Premium à 9,60 euros par mois ou 100,80 euros par an, et Premium+ à 19,20 euros par mois ou 201,60 euros par an.

Cependant, les revenus générés par les abonnements pourraient ne pas être suffisants pour les plans ambitieux de Musk, ce qui l’amènerait à vendre d’anciens pseudos Twitter pour lever des fonds supplémentaires.

L’avenir du marché des pseudonymes de X

L’idée de vendre des pseudos inactifs sur une place de marché n’en est encore qu’à ses balbutiements, et aucune date de lancement officielle n’a encore été annoncée. Le fait que X ait sollicité de potentiels acheteurs par e-mail suggère que la plateforme travaille activement à la réalisation de cet objectif.

Pour ceux qui ont reçu de telles sollicitations, l’offre d’acheter un pseudo pour 50 000 dollars est certainement une proposition alléchante.