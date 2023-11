iMac M3 de 24 pouces vs iMac M1 : faut-il passer à la vitesse supérieure ?

Apple a enfin rafraîchi l’iMac de 24 pouces lors de son événement « Scary Fast » du 30 octobre. La nouvelle machine est désormais équipée de la toute dernière puce Apple M3 et apporte des améliorations massives en termes de performances et d’efficacité.

Le nouvel iMac est doté d’un puissant nouveau matériel. Cependant, Apple semble avoir manqué le mémo et a gardé la majorité de la conception et des tâches non liées au CPU et au GPU complètement inchangés.

Vous êtes au bon endroit si vous envisagez de mettre à niveau ou d’acheter l’iMac 24 pouces récemment dévoilé et équipé de la puce M3. Je vous présente tous les avantages et les inconvénients, et je vous explique pourquoi il peut être judicieux d’acheter le nouvel iMac, et pourquoi vous pouvez attendre avant d’appuyer sur le bouton d’achat.

iMac 24 pouces (M3, 2023) iMac 24 pouces (M1 2021) Memoire Jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée Jusqu’à 16 Go de mémoire unifiée Graphique M3: 8/10 coeurs M1: 7/8 coeurs CPU M3: 8 coeurs M1: 8 coeurs Stockage Jusqu’à 2 To SSD Jusqu’à 2 To SSD Ports USB 2 Thunderbolt / USB 4 ou 2 Thunderbolt / USB 4 avec 2 ports USB 3 2 Thunderbolt / USB 4 ou 2 Thunderbolt / USB 4 avec 2 ports USB 3 Connectivité Configurable avec Gigabit Ethernet ou Gigabit Ethernet Configurable avec Gigabit Ethernet ou Gigabit Ethernet Écran 24 pouces, 4.5K Retina Display, 4 480 x 2 520 pixels, 16:9, 500 nits 24 pouces, 4.5K Retina Display, 4 480 x 2 520 pixels, 16:9, 500 nits Dimension 46.1 x 54.7 x 14.7 cm 46.1 x 54.7 x 14.7 cm Poids 4.48 kg 4.48 kg Prix À partir de 1 599 euros À partir de 1 599 euros OX macOS macOS Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime 1080p HD FaceTime 1080p HD

iMac M3 vs iMac M1 : prix et disponibilité

L’iMac de 24 pouces (M1 et M3) est proposé à partir de 1 599 euros, ce qui inclut le modèle de base avec deux ports, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD de base. Le modèle le plus haut de gamme comprend quatre ports, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD pour 1 829 euros. Le modèle supérieur comprend 8 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go pour 2 059 euros. Le modèle M3 le plus haut de gamme offre jusqu’à 2 To de stockage SSD et 24 Go de RAM au prix de 3 209 euros.

En ce qui concerne la disponibilité, le nouvel iMac M3 de 24 pouces est largement disponible chez les revendeurs et sur Apple.com. L’iMac M1 de 24 pouces est toujours disponible chez la plupart des revendeurs, mais l’appareil ne sera probablement disponible que jusqu’à épuisement des stocks.

iMac M3 vs iMac M1 : design et connectivité

En termes de design, les machines équipées du M3 et du M1 sont les mêmes, et Apple n’a rien changé à l’une ou l’autre de ces machines. Les deux machines ont les mêmes dimensions (46,1 x 54,7 x 14,7 cm) et le même poids (4,48 kg). Les deux ordinateurs sont disponibles en 7 coloris, dont le bleu, le vert, le rose et l’argent, le modèle le plus haut de gamme étant également disponible en jaune, orange et violet.

Les deux machines sont équipées d’une caméra Web FaceTime 1080 p HD. Cependant, malgré le même matériel, le nouveau modèle M3 devrait être en mesure de capturer davantage de détails et de fournir un meilleur éclairage, étant donné qu’il utilise l’ISP plus avancé de la nouvelle puce. La caméra Web du M1 fonctionne toujours aussi bien et sera parfaite pour les appels vidéo, les conférences téléphoniques et les rencontres avec la famille et les amis.

Le seul domaine dans lequel le M3 offre des améliorations significatives est celui de la connectivité. Non, l’iMac n’offre toujours pas d’Ethernet 10 Gb/s, mais il améliore au moins la connectivité Wi-Fi, qui passe de Wi-Fi 6 à Wi-Fi 6E et de Bluetooth 5.0 à 5,3. Bien qu’il s’agisse de petites améliorations, le nouvel iMac M3 de 24 pouces sera plus évolutif et plus rapide, à condition que vous disposiez d’un périphérique Bluetooth compatible et d’un routeur moderne.

iMac M3 vs iMac M1 : écran

Comme indiqué dans la section précédente, Apple n’a apporté aucune modification à l’écran de l’iMac équipé de la puce M3, dont l’aspect est identique à celui de son prédécesseur. Malheureusement, cela signifie également que nous ne verrons aucune amélioration au niveau de l’affichage. Le nouvel iMac est équipé du même écran Retina de 24 pouces 4.5K avec une résolution de 4 480 x 2 520 pixels que son prédécesseur. Il présente le même niveau de luminosité de pointe de 500 nits, le même rapport d’aspect 16:9 et la même précision des couleurs.

Bien que cela soit décevant pour certains, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un bel écran et que, même si j’aurais aimé voir des améliorations au niveau de la luminosité, 500 nits sont plus que suffisants sur une machine destinée aux utilisateurs généraux.

Le seul reproche que l’on a à faire est qu’il n’y a toujours pas de modèle sombre disponible et que les bords sont toujours blancs. Les bords sont encore larges par rapport aux normes actuelles, et j’aurais préféré une version plus fine avec un écran plus grand.

iMac M3 vs iMac M1 : lequel acheter ?

Apple affirme que la nouvelle puce M3 offre un gain de performance considérable par rapport aux puces M1 et M2. Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle, il convient de noter que l’iMac n’est pas destiné aux professionnels et aux utilisateurs chevronnés, bien que certains puissent être en mesure de l’utiliser pleinement.

Si vous possédez l’iMac M1 de 24 pouces et que vous vous adonnez à l’édition, aux jeux et à l’utilisation d’applications et de tâches exigeantes, le nouvel iMac M3 pourrait vous offrir la mise à niveau des performances dont vous avez besoin. L’iMac peut être associé à un moniteur secondaire 6K, et la configuration haut de gamme offre une puissance suffisante pour exécuter les tâches graphiques intensives et celles qui nécessitent encore plus de cœurs de processeur. Cela dit, les principales améliorations sont l’augmentation de la mémoire, un meilleur CPU et un GPU plus rapide, ainsi que de meilleures options de connectivité pour le Wi-Fi et le Bluetooth.