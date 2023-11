La fuite de la DevDay de OpenAI suggère un constructeur de chatbot personnalisé

La toute première conférence des développeurs d’OpenAI, DevDay, est prévue ce lundi 6 novembre, et le cofondateur et PDG de la société, Sam Altman, a déjà annoncé sur X qu’il y aurait « des choses formidables à montrer aux développeurs ». Mais des fuites apparentes sur X et sur le Web pourraient avoir déjà gâché la surprise.

on november 6, we’ll have some great stuff to show developers! (no gpt-5 or 4.5 or anything like that, calm down, but still i think people will be very happy…) https://t.co/QH1mpXzoqp — Sam Altman (@sama) September 6, 2023

Comme le rapporte Maximilian Schreiner chez The Decoder, OpenAI semble prête à sortir une nouvelle interface utilisateur pour son produit ChatGPT, ainsi qu’un nouvel outil qui permettrait à des tiers de construire leurs propres chatbots avec différents types de styles et de réponses, et des limitations sur ses modèles de grands langages (LLM) GPT-3.5 et GPT-4.

Ce nouvel outil semble intégrer de nombreuses fonctionnalités de ChatGPT, désormais alimenté par GPT-4, y compris des capacités telles que la navigation sur le Web et l’analyse de données. En outre, OpenAI serait en train d’introduire une nouvelle place de marché où les utilisateurs peuvent à la fois partager leurs propres chatbots et explorer ceux créés par d’autres.

Here is a short video preview of the new ChatGPT Prototype—Gizmo V8. The feature previously known as “Magic Maker” for creating new GPTs is now called “GPT Builder”. It seems that the “Welcome Message” has been removed, and GPT Builder can now also generate profile pictures … pic.twitter.com/Rfbl8dIXvX —Tibor Blaho (@btibor91) November 5, 2023

La vidéo montre une fonctionnalité appelée GPT Builder, qui permet aux utilisateurs de saisir des prompts telles que « créer un assistant pour générer du contenu visuel pour de nouveaux produits » afin de générer un chatbot. Dans la section « Créer », les utilisateurs trouveront des paramètres permettant de définir la langue, le ton et le style d’écriture par défaut du chatbot. Dans l’onglet « Configurer », les utilisateurs peuvent fournir un nom, une description et des instructions pour le chatbot, en définissant ses limites. En outre, les utilisateurs ont la possibilité de télécharger des fichiers afin de créer une base de connaissances personnalisée et d’activer des fonctions telles que la navigation sur le Web et la génération d’images.

L’outil offre également un espace pour incorporer des actions personnalisées dans les fonctions du chatbot. À côté des paramètres de configuration, un « volet de prévisualisation » permet aux utilisateurs de tester le chatbot tout en effectuant des modifications. Tibor Blaho a présenté une analyse détaillée de GPT Builder sur LinkedIn.

Des « connecteurs » vers des drives cloud tiers

En outre, OpenAI proposerait des « connecteurs » qui permettraient aux utilisateurs de relier leurs drives cloud tiers, y compris Google Drive et Microsoft 365 (le principal investisseur d’OpenAI, Microsoft), à ChatGPT, ce qui permettrait potentiellement à l’outil de faire apparaître des fichiers privés et des informations à l’intérieur des fichiers lorsqu’il y est invité. L’outil égalerait et dépasserait la capacité de Google Bard à faire apparaître des informations analogues à partir de Gmail et de Google Drive.

This is coming sooner than you might think. ChatGPT’s “context connectors” will allow you to “Connect apps to access their information in ChatGPT”. Google Drive—Attach Google Docs, Sheets, and Slides to your messages or add them as context to your conversations. Microsoft 365 … https://t.co/1iTo8cm7zV pic.twitter.com/IftM2hGYmI —Tibor Blaho (@btibor91) November 2, 2023

En outre, l’entreprise proposerait de nouveaux plans d’abonnement, notamment un plan d’équipe pour 30 dollars par mois (25 dollars en cas de paiement annuel) par utilisateur pour un maximum de trois membres, qui comprend « un accès rapide et illimité à GPT-4, des contextes quatre fois plus longs et une utilisation illimitée du modèle d’analyse avancée des données ».

Alors qu’OpenAI n’a pas encore commenté la véracité des fuites présumées, de nombreux membres de la communauté de l’IA au sens large réagissent à ces fuites comme étant plausibles et très probables, si ce n’est garanti.

Comme l’a écrit Jim Fan, chercheur principal en IA chez NVIDIA, dans un message publié sur son compte LinkedIn : « Ce sera un moment décisif pour le marché de l’IA grand public. OpenAI devient une plateforme UGC à part entière, où les utilisateurs peuvent créer et partager n’importe quel agent d’IA ».

Rendez-vous à 19 heures ce soir pour en savoir plus !