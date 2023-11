by

L’Europe va étendre l’interdiction des publicités ciblées à Facebook et Instagram

Depuis quelques années, l’Europe s’intéresse de près aux grandes entreprises technologiques et s’efforce de limiter leurs pouvoirs. L’un des aspects sur lesquels l’Europe s’est concentrée est la manière dont les entreprises utilisent les données des citoyens.

En juillet dernier, Meta s’est vu interdire temporairement de diffuser des publicités ciblées aux utilisateurs de l’UE, et il semble maintenant que cette interdiction soit prolongée, rapporte TechRadar.

Pour ceux qui l’ignorent, les publicités ciblées sont des publicités personnalisées qu’une application vous propose sur la base d’une analyse de votre comportement en ligne et de vos centres d’intérêt. L’Europe n’aime pas cette collecte de données et la réprime depuis un certain temps.

En juillet dernier, l’autorité norvégienne de protection des données (DPA) a interdit temporairement les publicités ciblées de Facebook et d’Instagram. La Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne, mais de l’Espace économique européen. L’interdiction devait expirer, mais elle est maintenant sur le point d’être prolongée par la Commission irlandaise de protection des données (DPC).

La nouvelle interdiction sera en vigueur plus longtemps et couvrira l’ensemble de l’Espace économique européen ainsi que des pays comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Une interdiction

On ne sait pas encore combien de temps durera cette extension de l’interdiction ni si l’Union européenne laissera un jour Facebook et Instagram obtenir des publicités ciblées dans la région. Meta propose désormais aux utilisateurs européens une nouvelle option d’abonnement qui leur permet de se débarrasser entièrement des publicités sur ses deux plus grandes plateformes de réseaux sociaux.

Peut-être que ce sera la voie à suivre pour Meta en Europe — compter sur le fait que les gens veulent des plateformes Meta sans publicité au lieu de cibler des publicités personnalisées pour eux.