iPadOS 17.5 prévoit d’introduire le menu Santé de la batterie pour les iPad

Il y a quelques jours, Apple a publié sa première version bêta de iPadOS 17.5 à l’intention des développeurs. Cette nouvelle mise à jour logicielle comporte plusieurs références qui laissent présager qu’Apple prévoit d’étendre le menu Santé de la batterie de l’iPhone aux prochains modèles d’iPad.

Steve Moser et Aaron Perris, contributeurs de MacRumors, ont creusé dans le code de iPadOS 17.5 et ont découvert plusieurs nouvelles références à un menu Santé de la batterie sur l’iPad. Ce menu de l’application Réglages de l’iPad devrait indiquer la capacité de la batterie et le nombre de cycles.

Pour l’instant, ces statistiques sur la batterie sont réservées aux iPhone. Depuis des années, vous pouvez facilement vérifier l’état de la batterie sur un iPad ou un Mac, mais il n’y a pas de moyen direct de le faire sur un iPad. Vous devez suivre une procédure complexe et longue pour accéder à ces chiffres ou utiliser un raccourci pour vérifier l’état de la batterie sur un iPad.

En ce qui concerne le décompte des cycles, il est pour l’instant exclusif aux modèles iPhone 15. Il s’agit d’une fonction utile qui fournit des détails supplémentaires sur l’état de la batterie. D’après les références obtenues à partir des codes de l’iPadOS 17.5, il semble qu’Apple se prépare à étendre ces fonctionnalités utiles aux futurs modèles d’iPad.

La première version bêta de l’iPadOS 17.5 contient des chaînes de code qui font référence au nouveau menu sur l’état de la batterie.

iPadOS 17.5 attendu en mai

Les modèles d’iPad existants fonctionnant sous la première version bêta de iPadOS 17.5 ne disposent pas d’un menu dédié à l’état de la batterie. Par conséquent, on suppose que ce menu est exclusif aux modèles iPad Pro 2024 et iPad Air 2024 tant attendus, qui devraient arriver en mai. Les autres iPad qui sortiront à l’avenir bénéficieront également de ces mises à jour.

La version public de iPadOS 17.5 devrait être lancée en mai. Étant donné que les codes de référence se trouvent dans la version bêta, il n’est pas certain que nous verrons le menu Santé de la batterie sur l’iPad. La bonne nouvelle, c’est qu’Apple travaille à l’extension de ces fonctionnalités, et que nous pouvons donc nous attendre à les voir, tôt ou tard.