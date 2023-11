Instagram permet désormais d’ajouter des paroles aux Reels

by

Instagram a doublé sa stratégie « Reels » ces derniers temps en lançant de nouvelles fonctionnalités qui, espérons-le, inciteront les utilisateurs à les utiliser plus souvent. La dernière en date de ces fonctionnalités est la possibilité d’ajouter des paroles de chansons lors de l’édition, comme vous pouvez déjà le faire sur les « Stories ».

Il sera désormais possible d’ajouter des paroles de chansons aux Reels sur Instagram, ce qui est une autre façon de rendre les choses interactives et de rendre l’application plus attrayante.

L’annonce a été faite par Adam Mosseri depuis le canal Instagram IG Updates. Lors de la création et de l’édition d’un Reel, vous aurez la possibilité d’ajouter les paroles d’une chanson que vous avez choisie. Vous pouvez sélectionner l’icône de la musique et ajouter la chanson de votre choix.

Il vous suffit de glisser vers la gauche pour que les paroles apparaissent. Cela vous aidera à rendre vos Reels plus conviviaux. Les gens peuvent connaître les paroles d’une chanson à la mode, ce qui rend l’expérience d’autant plus agréable. Et pour ceux qui ont dû ajouter manuellement les paroles des chansons à leurs Reels, c’est un véritable soulagement.

Cette nouveauté vient s’ajouter à l’ajout de texte sur les Reels, ce qui rend les choses très pratiques, en particulier lorsque vous regardez les Reels en sourdine. Pour les non-initiés, cette possibilité est déjà disponible sur les Stories Instagram — on ne sait donc pas pourquoi il a fallu autant de temps pour apporter cette même capacité aux Reels. Lorsque vous ajoutez de la musique à une Story, vous pouvez choisir d’ajouter des paroles. Vous pouvez également choisir différents styles de lecteur de musique au cas où les paroles ne seraient pas nécessaires.

D’autres fonctionnalités attendues

Pour ceux qui ne le savent pas, les Reels diffèrent des Instagram Stories en ce que les Reels sont publics, tandis que les Stories ne sont montrées qu’à vos abonnés. Cependant, les Stories et les Reels n’ont jamais eu tout à fait la même fonctionnalité, peut-être en raison de la nature plus intime des Stories. Cela dit, Instagram a continué à rendre les Reels plus riches en fonctionnalités alors qu’ils sont confrontés à la concurrence croissante de plateformes concurrentes, telles que TikTok.

La fonctionnalité a commencé à être déployée et devrait bientôt atteindre toutes les personnes utilisant Android et iOS. Mosseri a également révélé qu’il ajouterait d’autres fonctionnalités à Reels et que des mises à jour à ce sujet nous parviendraient bientôt. Je vous tiendrais informés à ce sujet, alors restez à l’écoute.