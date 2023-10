Samsung annonce des fonctions de caméra alimentées par l’IA, peut-être pour la série Galaxy S24

Alors que nous approchons de la fin de l’année 2023, l’effervescence autour des prochains smartphones se poursuit. Bien que les principales annonces, telles que la série iPhone 15 d’Apple et les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, aient déjà eu lieu, il y a toujours de l’excitation dans l’air. Samsung se prépare à dévoiler la nouvelle génération de la série Galaxy S24 en janvier 2024, et l’impatience monte.

Dans une récente vidéo sur YouTube, Samsung, relayé par Android Authority, a présenté quelques astuces impressionnantes pour la caméra qui devraient faire leur apparition sur ses smartphones équipés d’un capteur photo de 200 mégapixels et de la plateforme Snapdragon 8 Gen 3. Ces spécifications laissent présager des caractéristiques susceptibles d’agrémenter la série Galaxy S24, potentiellement le Galaxy S24 Ultra.

L’une des caractéristiques de la caméra présentées est le ISOCELL Zoom Anyplace. Conçue pour les capteurs de 200 mégapixels, cette technologie exploite le suivi IA propriétaire et le moteur IA de Qualcomm sur le Snapdragon 8 Gen 3.

Zoom Anyplace permet de zoomer automatiquement et de suivre le sujet dans les vidéos, en capturant simultanément une perspective zoomée et une perspective dézoomée. Le résultat ? Deux vues vidéo 4K à partir d’une seule caméra, en conservant des couleurs et des angles cohérents à des longueurs de zoom de 2x et 4x.

Le suivi du sujet en temps réel est l’un des points forts de Zoom Anyplace, qui lui permet de maintenir la mise au point sur un sujet qui se déplace dans une scène. En outre, cette fonction permet un zoom flexible dans n’importe quelle direction tout en préservant la résolution vidéo 4 K.

Une IA au cœur de la série Galaxy S24

Outre Zoom Anyplace, Samsung présente la nouvelle technologie E2E AI Remosaic. Celle-ci promet un traitement d’image plus rapide sans compromettre la qualité, ce qui devrait accélérer la capture d’images jusqu’à 2 fois.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans la série Galaxy S24 pourrait s’étendre au-delà du domaine de la photo. Des rumeurs laissent entendre que les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra pourraient être les « smartphones les plus intelligents en matière d’intelligence artificielle ». Au-delà des améliorations apportées à la caméra, ces smartphones pourraient intégrer des fonctions inspirées de ChatGPT et de Google Bard, qui permettraient aux utilisateurs de générer du contenu à partir de mots-clés.