Google Pixel 8 : déballage et premières impressions

Google a lancé le smartphone Pixel 8 au niveau mondial et en France la semaine dernière. Le Pixel 8 a un écran légèrement plus petit par rapport au Pixel 8 Pro, est livré avec un nouveau SoC Tensor G3, et a de meilleures caméras. Voici les premières impressions sur le Pixel 8.

Pixel 8 : contenu de la boîte

Pixel 8 Pro dans le coloris de votre choix (Rose dans mon cas)

Câble USB-C vers USB-C (USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Adaptateur Quick Switch

Outil d’éjection de la carte SIM

Pixel 8 : prise en main

Le smartphone est doté d’un écran OLED FHD+ de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité de 2000 nits, ce qui le rend 40 % plus lumineux que son prédécesseur. L’écran est lumineux et les angles de vision sont bons. Il est doté d’une protection en verre Corning Gorilla Victus, comme le Pixel 7.

Le poinçon central loge une caméra de 10,8 mégapixels avec un support de l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde. Comme il est petit, il ne dérange pas lorsqu’on regarde des vidéos. L’écouteur situé sur le dessus sert de haut-parleur secondaire. La caméra frontale fonctionne également pour la reconnaissance faciale, mais elle n’est pas sécurisée, de sorte que vous ne pouvez pas l’activer pour les paiements sécurisés.

Vous pouvez également voir le minuscule cadre inférieur, mais les cadres latéraux et supérieur sont minimes. Il fonctionne sous Android 14. L’entreprise a promis 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, d’ajouts de fonctionnalités et de mises à jour de sécurité pour le téléphone pour la première fois.

Le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui est le même que les anciens smartphones Pixel. Il est équipé du SoC Google Tensor G3 ainsi que de la puce de sécurité Titan M2. Ce dernier est plus rapide que celui de la deuxième génération, et les performances sont bonnes. Il faudra vérifier s’il chauffe rapidement en cas d’utilisation intensive comme le jeu.

Le smartphone est doté d’une finition métallique satinée sur le côté, de sorte qu’il n’attire pas les traces de doigts. On peut voir les bandes d’antenne autour du smartphone. Le bouton d’alimentation et les touches de volume sont situés sur le côté droit. L’emplacement SIM unique est situé sur le côté gauche, et le smartphone prend en charge l’eSIM. Il prend en charge la 5G. Le port USB Type-C, le microphone et la grille du haut-parleur sont présents en bas. Le microphone secondaire est présent sur le dessus.

Focus sur la photo

Le smartphone a une barre de caméra en métal avec une finition mate. Celle-ci comporte un nouveau capteur photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.68 et OIS. Il y a un capteur photo secondaire ultra-large de 12 mégapixels à 125° avec une ouverture f/2.2 qui a maintenant l’option macro aussi. Les caméras avant et arrière peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Les nouvelles fonctionnalités Meilleure prise, Retouche magique et la Gomme magique audio ont été ajoutées.

Découvrez quelques exemples de photos :

Le smartphone est doté d’un dos en verre poli et d’une protection Corning Gorilla Glass Victus. Il est également disponible dans les coloris Noir Volcanique et Vert Sauge, en plus du Rose. Le smartphone est également conforme à la norme IP68 en matière de résistance à l’eau. Il embarque une batterie d’une capacité de 4 355 mAh, qui est en fait plus petite que la batterie de 4 575 mAh, qui est plus petite que la batterie de 4 614 mAh du Pixel 7. Il dispose d’une charge rapide filaire allant jusqu’à 27 W et également d’une charge sans fil de 18 W.

Il est déjà disponible au prix de 799 euros pour le modèle 128 Go et le modèle 256 Go coûte 859 euros.