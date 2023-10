L’Apple Watch Ultra 3 pourrait ne pas être prête à temps pour une sortie en 2024

Il se peut donc qu’il n’y ait pas d’Apple Watch Ultra 3 en 2024 ? Pas de problème. De toute façon, les gens n’attendent qu’une chose de l’Apple Watch Ultra, et ce n’est pas un nouveau numéro de version.

Selon un nouveau rapport d’un analyste renommé d’Apple, il se pourrait qu’il n’y ait pas de nouvelle Watch Ultra en cours de développement. Pour une raison ou une autre, la société a décidé de ne pas développer une Watch Ultra 3 pour l’instant, peut-être en raison de problèmes de production associés aux panneaux microLED.

« À ce jour, Apple n’a pas encore lancé officiellement le développement de l’Apple Watch Ultra 3 », écrit-il. « C’est inhabituel étant donné le calendrier de développement des produits. Si Apple ne lance pas officiellement le projet Apple Watch Ultra 3 d’ici décembre, il est presque confirmé que nous ne verrons pas de nouvelle Apple Watch Ultra en 2024 ».

Dans un nouvel article de blog, l’analyste Apple de longue date Ming-Chi Kuo a disséqué les chances d’Apple de rafraîchir la Watch Ultra avec un modèle de 3e génération l’année prochaine. À première vue, peu de choses séparent la Apple Watch Ultra 2 de sa prédécesseure. Cependant, Apple a apporté quelques modifications matérielles, notamment un écran 50 % plus lumineux, un nouveau chipset, un passage de 32 à 64 Go de stockage et une batterie légèrement plus grande.

Si Apple ne prévoit pas de sortir une Apple Watch Ultra 3 l’année prochaine, comment expliquer l’année manquée ? Kuo soupçonne Apple « d’avoir besoin de plus de temps pour développer des fonctionnalités innovantes de gestion de la santé, assurer la fabrication des nouvelles fonctionnalités et résoudre les problèmes liés à la production de Micro LED ».

L’Apple Watch Series 10 a débuté

Apple n’aurait pas commencé le développement de la Watch Ultra 3, contrairement à la série Watch 10. Selon Kuo, l’entreprise aurait déjà commencé à développer une nouvelle smartwatch, le mois de décembre étant la dernière occasion pour la Watch Ultra 3 de sortir en 2024. Par « sortie en 2024 », Kuo entend probablement la fin de l’été ou le début de l’automne, avec l’arrivée de la Watch Ultra en même temps que l’iPhone et d’autres renouvellements de l’Apple Watch.

Kuo suppose que les problèmes de production des microLED pourraient freiner le développement, tout comme l’absence de « fonctions innovantes de gestion de la santé » pour distinguer la Watch Ultra 3 de ses prédécesseures. Quoi qu’il en soit, l’analyste prévoit une baisse de 20 à 30 % en glissement annuel des livraisons de Watch Ultra en 2024 sans nouveau modèle, ainsi qu’une réduction de 10 % en glissement annuel à 35 millions d’unités pour l’ensemble de la série Apple Watch.

Comme toujours, il est important de prendre les premières prédictions de ce type avec un soupçon de scepticisme jusqu’à ce que des informations plus concrètes arrivent.