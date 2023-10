Les smartphones Galaxy S24 devraient bénéficier d’une mise à jour majeure de leur écran

La série Galaxy S24 de Samsung est encore loin d’être officialisée, mais les rumeurs et les fuites à son sujet se poursuivent — y compris une nouvelle information sur une mise à niveau de l’écran qui pourrait arriver sur les trois smartphones de la gamme.

Selon l’habituel @UniverseIce, Samsung prévoit que ses smartphones phares pour 2024 offrent une fonction analogue aux capacités Ultra HDR (High Dynamic Range) que Google a introduites avec le déploiement d’Android 14.

Good news, it has been confirmed that Galaxy S24 series supports viewing HDR photos in photo albums (similar to Ultra HDR). It has finally come true.😭 —ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 27, 2023

Ultra HDR est un nouveau format d’image développé par Google, qui utilise toujours l’extension de fichier .jpg. Il enregistre essentiellement plus d’informations sur une image, ce qui se traduit par des améliorations notables de la luminosité, du contraste et de la gamme de couleurs.

Une certaine puissance de traitement supplémentaire est nécessaire pour que la fonctionnalité fonctionne, et pour voir les résultats finaux correctement, vous avez également besoin d’un smartphone avec un écran compatible (comme le Google Pixel 8) — et il semble que les smartphones Samsung Galaxy S24 seront effectivement livrés avec quelque chose comme ça.

Des écrans plus lumineux aussi

Ne vous inquiétez pas si ces formats d’image et d’affichage vous semblent confus — tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que vos photos auront l’air plus nettes et plus éclatantes à l’écran lorsque vous les regarderez sur un Galaxy S24, un Galaxy S24+ ou un Galaxy S24 Ultra.

Nous avons également entendu dire que des écrans plus lumineux allaient arriver sur la série Galaxy S24, peut-être jusqu’à 2500 nits (la gamme actuelle plafonne à 1750 nits). Cela devrait faciliter l’affichage des photos avec toutes les informations HDR déverrouillées — ces images apparaîtront toujours sur les écrans d’autres smartphones, mais elles seront atténuées en comparaison.

Ces smartphones n’apparaîtront pas avant janvier 2024, mais nous avons vu de nombreuses fuites et rumeurs à leur sujet. Pas plus tard que la fin de semaine dernière, nous avons appris que les smartphones étaient susceptibles de prendre en charge la connectivité par satellite et que le modèle Plus pourrait bénéficier d’une mise à niveau de la mémoire vive.

Samsung a également dévoilé des caractéristiques susceptibles d’apparaître sur les prochains appareils, notamment un nouveau zoom vidéo qui tire parti du dernier capteur photo de 200 mégapixels de Samsung et de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 récemment dévoilée.