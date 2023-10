Exynos 2500 : la prochaine puce sera fabriquée sur le nœud 3 nm de Samsung

Il a également été révélé qu’à l’avenir, les NPU seront utilisés pour le traitement de l’IA plutôt que les GPU . Actuellement, les GPU sont utilisés dans les serveurs cloud pour les applications d’IA et d’IA générative, mais ils sont trop coûteux et consomment beaucoup d’énergie. Park Yong-in affirme donc que les NPU sont mieux adaptés aux cas d’utilisation de l’IA.

Les spécifications du Exynos 2500 ont changé à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Initialement, il était censé être doté d’un processeur à 9 cœurs avec 4 cœurs Cortex-X. Par la suite, le nombre de cœurs a été augmenté. Par la suite, le nombre de cœurs est passé à 10, et aujourd’hui, la rumeur veut qu’il imite le Exynos 2400 avec 1 cœur Cortex-X, 5 cœurs Cortex-A7xx et 4 cœurs Cortex-X5xx . Il n’y a aucune information sur son GPU, mais on peut raisonnablement supposer qu’il s’agit d’un SKU basse consommation basé sur RDNA 3.

Les premiers benchmarks suggèrent que le Exynos 2400 est inférieur au Snapdragon 8 Gen 3 et au Dimensity 9300, bien qu’il ne faille pas les prendre au pied de la lettre puisque ni l’un ni l’autre n’a été exécuté sur un appareil de production. Néanmoins, Samsung est optimiste quant aux performances du GPU du Exynos 2400 et affirme que le Xclipse 720 fera mieux que la concurrence.