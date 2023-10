Qualcomm Snapdragon X Elite : Windows 12 pourrait sortir mi-2024

Dans les fichiers de présentation de Qualcomm pour le nouveau Qualcomm Snapdragon X Elite, les petits caractères donnent des informations sur les systèmes utilisés par Qualcomm pour les tests. Notamment, les systèmes concurrents d’Intel pour les tableaux de comparaison des performances sont explicitement testés avec « Windows 11″. Mais ce n’est pas le cas pour le système de référence de Qualcomm avec le CPU ARM — ici, Qualcomm indique qu’il fonctionne sous « Windows OS », et non sous Windows 11.

Il est facile de comprendre pourquoi Microsoft a eu beaucoup plus de mal à passer de Windows à ARM. La première tentative, Windows RT à l’époque de Windows 8, a essayé de supprimer toute compatibilité avec les applications existantes — cela n’a pas fonctionné, pas plus que la stratégie CPU de Microsoft consistant à ouvrir la plateforme à différents fournisseurs. La correction de trajectoire est intervenue avec Windows 10, lorsque Microsoft a introduit une émulation pour les applications x86 héritées, ainsi qu’un partenariat exclusif avec Qualcomm pour être le seul fournisseur de CPU ARM pour les appareils Windows.

La réussite d’Apple avec ses propres puces ARM a été rendue possible par le contrôle étroit qu’Apple exerce sur son propre écosystème : le matériel et les logiciels sont optimisés l’un pour l’autre. Lorsqu’Apple a lancé le Apple M1, qui a remplacé les processeurs Intel dans les MacBook, macOS était prêt pour le changement.

Pour que la combinaison de Windows et de l’architecture ARM soit un succès, un excellent processeur n’est qu’une partie de l’équation . Un système d’exploitation optimisé en est un autre. Le Snapdragon X Elite de Qualcomm ne sera commercialisé qu’au milieu de l’année 2024 — et la raison de ce lancement des mois après l’annonce pourrait être que les ordinateurs portables équipés de cette plateforme seront lancés avec Windows 12 .