Instagram va lancer un nouvel outil de création d’autocollants qui personnalise les photos pour les Reels et les Stories

Un nouvel outil de création d’autocollants serait en train d’arriver sur Instagram. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a fait une démonstration de la prochaine fonction de création d’autocollants dans une vidéo partagée sur sa chaîne de diffusion.

Cet outil permettra aux utilisateurs de créer des autocollants personnalisés en utilisant leurs photos et potentiellement des images sélectionnées qu’ils rencontrent sur Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité de création d’autocollants qui permettra aux utilisateurs de créer des autocollants personnalisés à partir de leurs propres photos ou de celles d’autres utilisateurs.

Engadget rapporte que ces autocollants pourront être intégrés de manière transparente dans les Reels ou les Stories. Contrairement aux autocollants générés par l’IA de Meta, cet outil simplifie le processus en isolant le sujet d’une photo et en supprimant l’arrière-plan, ce qui permet d’obtenir un autocollant autonome qui peut être superposé à divers contenus.

Contrairement aux récents développements des autocollants générés par l’IA de Meta, qui s’appuient sur des prompts, la fonction de création d’autocollants d’Instagram adopte une approche plus directe. Elle identifie automatiquement le sujet d’une photo et supprime l’arrière-plan, ce qui donne un autocollant flottant.

Cet autocollant peut ensuite être ajouté à différents types de contenu, ce qui renforce la créativité et permet aux utilisateurs de s’exprimer de manière plus unique sur la plateforme.

Bien que les spécificités de cette fonctionnalité soient encore en cours de test, la décision d’Instagram de permettre aux utilisateurs de créer leurs propres autocollants peut offrir une expérience plus amusante sur la plateforme.

Elle s’inscrit dans la tendance générale des réseaux sociaux qui consiste à donner aux utilisateurs un contrôle plus créatif sur leur contenu et à améliorer l’attrait visuel de leurs publications.

Instagram maintient l’engagement des utilisateurs et encourage la créativité

Parallèlement à la démonstration vidéo, Mosseri a également déclaré dans la diffusion qu’ils sont « impatients de voir les gens faire preuve de créativité avec cela, lmk (faites-moi savoir) ce que vous en pensez ! ».

Cela prouve que la nouvelle fonctionnalité fait partie des efforts continus d’Instagram pour maintenir l’engagement des utilisateurs et promouvoir la créativité au sein de la plateforme. La fonctionnalité est encore en phase de test et n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, de sorte que sa portée et son apparence complètes deviendront plus claires au fur et à mesure de son développement.

De même, Instagram a récemment commencé à tester une autre fonctionnalité, un outil de sondage conçu pour apparaître dans la section des commentaires sous les posts du fil d’actualité.