La section des commentaires d’Instagram prendra bientôt en charge les sondages

Instagram prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité pour la section des commentaires, qui peut aider les gens à obtenir plus d’engagements sur leur contenu. La possibilité de créer des sondages dans les commentaires est actuellement testée et devrait bientôt être disponible pour tous.

Adam Mosseri d’Instagram, depuis sa chaîne de diffusion, a révélé qu’Instagram testait les sondages dans les commentaires avec un petit nombre d’utilisateurs. Cela s’appliquera aux commentaires sur les publications et les Reels.

La possibilité de créer des sondages dans les commentaires peut aider les gens, en particulier les créateurs, à mieux interagir avec leurs abonnés et à obtenir leur point de vue sur le type de contenu qu’ils souhaitent voir. Dans l’ensemble, cela peut s’avérer utile pour obtenir plus d’intérêt de la part des internautes.

Une capture d’écran partagée par Mosseri montre que les gens pourront voir le nombre de votes sur les options données pour savoir laquelle a gagné. Cependant, nous ne savons pas pendant combien de temps les sondages dans les commentaires existeront. Les détails appropriés devraient être dévoilés une fois que la fonctionnalité sera déployée pour tous, ce qui ne devrait pas tarder.

Instagram a déjà la possibilité de créer des sondages dans les Stories par un autocollant dédié, ce qui est également un moyen de rendre les Stories plus interactives et amusantes. Il semble que la plateforme appartenant à Meta vise à réorganiser la section des commentaires sur la plateforme dans le même but. Pour rappel, nous avons récemment vu l’introduction de la possibilité de répondre aux commentaires via des GIF.

Nous verrons comment la possibilité de créer des sondages dans les commentaires sera accueillie par les internautes et si cette fonctionnalité sera conservée ou non.